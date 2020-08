15. august 2020 MIZA Magazín Ona Expertka radí: Dámy, máte kilečká navyše? Týmto trikom s plavkami ich zakryjete!

Leto ešte nekončí. Preto, ak sa chystáte k vode, ale nie ste spokojné so svojou postavou, ponúkame vám malý podfuk, ako pár kíl dokonale schováte!

Aj tentoraz sa sa vami o rady podelí známa stylistka Zarina Šimkovič, ktorá naposledy radila ako byť štýloví počas letných dní. TU je spomínaný článok.

Korona môže aj za toto

Teploty posledné dni dosahujú viac ako tridsaťstupňové hodnoty, čo nás stále viac ťahá k vode. Avšak čas vynútenej pauzy od každodenných povinností spôsobenej pandémiou koronavírusu sa podpísal aj na našich postavách. Samozrejme, česť výnimkám. Poradím vám ako jednoduchým trikom schováte „niečo navyše“. Áno, presne tak, jedná sa jednodielne plavky. Jasné, že ide o ženské kolekcie.

Existujú v mnohých prevedeniach, od športových cez elegantné, či sexi. Nájdeme ich vo všetkých farbách, ale aj v prevedení s podtlačou. Celé plavky dokážu vďaka pevnosti materiálu do istej miery stiahnuť postavu, avšak aj tu je treba dávať pozor na pár základných pravidiel.

Pozor na strih a veľkosť

Tak ako aj pri dvojdielnych plavkách, aj pri tých jednodielnych existuje veľké množstvo strihov. Treba si nájsť ten čo sa nám hodí najviac, a samozrejme aj vo veľkosti nám primeranej. Darmo sa budete tešiť, že ste sa zmestili do veľkosti M, ak sa vám následne plavky zarežú do každého kúska tela. To bude mať absolútne opačný efekt. Nepozerajte na veľkosť, kúpte tie, čo na vás vyzerajú dobre a cítite sa v nich príjemne. Treba dať pozor aj na príliš voľné veľkosti, keďže plavky sa vo vode môžu natiahnuť.

Pozor na podtlače

Potlač dodá plavkám na zaujímavosti, avšak je treba dávať pozor, akú podtlač volíme a na akú postavu. Ak sa snažíme napríklad zakryť väčšie bruško, musíme dávať pozor na to, že vplyvom natiahnutia sa neprimeraná potlač môže roztiahnuť a zdeformovať, preto by som volila menší vzor. Jednofarebné plavky sú u plnších postáv najuniverzálnejšie.

Celé plavky sú dobrým pomocníkom pri zakrytí drobných telesných nedostatkov, majú však aj jednu malú nevýhodu, bruško si v nich jednoznačne neopálite.

Zdroj: Dnes24.sk