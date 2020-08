8. august 2020 Zarina Šimkovič Magazín Lifestyle Expertka radí: Nechcete zažiť TRAPAS? Tak týmto 6 módnym prešľapom sa VYHNITE!

Prichádzajú horúce dni, ale okrem vysokých teplôt tu máme aj nástrahy v podobe módnych prešľapov. Týchto 6 príkladov vám napovie čomu sa vyhnúť.

Zdroj: Instagram.com/justlo_ , Unsplash.com/@kcn811 , Milan Hanzel

Poďme teda hneď na vec. Leto sa nezadržateľne blíži k záveru, teda aspoň čo sa týka letných prázdnin, ale máme pre vás TIP ako ho využiť lepšie. Teda, aspoň čo sa týka módy, aby ste sa nestali terčom nepríjemných pohľadov, či šepkania na vašu adresu asi v tom zmysle, že: „Preboha, čo to má na sebe…“

Radí vám známa stylistka Zarina Šimkovič, ktorá sa vám opäť po čase pripomína. Minule VÁM poradila v tomto článku.

Ramienka od podprsenky

Ramienka sú vo svete módy uznávané ako módny doplnok, my však vravíme o tých ramienkach, ktoré vykukujú z bezremienkových topov či asymetrických tričiek. Vtedy sa o módnom úmysle bohužiaľ hovoriť nedá. Osobitnou kategóriou sú ramienka, z priehľadnej umelej hmoty, ktoré sa tvária, že neexistujú, ale verte mi, kričia do priestoru ešte viac, ako keby ste si dali čiernu podprsenku do bieleho topu. V dnešnej dobe je obrovské množstvo dostupných tvarov podprseniek, dokonca aj na väčšie prsia, stačí jedná poriadna, variabilná, a predídete módnemu trapasu.

Manikúra, pedikúra, a tak ďalej

Viem, že zima bola dlhá (a potom náhle prišla karanténa), takisto viem, že my ženy máme až príliš veľa povinností, ale mať upravené nechty na rukách, a hlavne v lete na nohách, je veľmi dôležité. Často si myslíme, že si to nikto nevšimne, ale verte mi, všimne a každý. V lepšom prípade si pre seba ukradnite čas v kozmetickom salóne. No ak to nejde, skutočne upravené nechty, ale aj kožu na nohách, si viete vďaka pár jednoduchým krokom vykúzliť aj sama doma.

Gumené flip-flopy naozaj všade

Uznávam, klasické flip-flopy, alebo aj „vietnamky“ sa zaradili do nášho bežného života. Ľahko sa obúvajú, nie je nám v nich teplo, stoja pár eur, ale po pravde, naozaj si myslíte, že ich môžete nosiť úplne všade? Do mesta, do nákupného centra, niektorí dokonca do práce. Akokoľvek je táto obuv pohodlná, má svoje presné určenie, patrí na pláž, nikde inde.

Umeliny a spol.

Aj keď je v dnešnej dobe obrovské spektrum používaných materiálov, stále platí, že prírodné = priepustné a vzdušné. Väčšina vecí z obchodných reťazcov sú kvôli cene vyrábané z umelín. Takže ak si kúpite top za 5 eur, ktorého zloženie hlási 100% polyester, bohužiaľ sa vám to vypomstí v podobe nie príliš vábneho zápachu. To určite neocení nikto vo vašom okolí. Samozrejme, treba povedať, že aj výroba polyesterov sa posúva vpred a dá sa nájsť aj taký kus oblečenia, ktorý bude príjemný na nosenie. Počas nákupov sa riaďte skôr dotykom/pocitom ako cenou, to vám pomôže predísť faux-paus podobného typu.

Ponožky v sandáloch

Náš pomyseľný zoznam ukončíme legendárnymi módnymi ,,prehreškom“, ktoré sa týkajú najmä mužov. Ponožky v sandáloch sú diskutovanou témou už od nepamäti. Často krát sa spájajú s našimi západnými bratmi, no vídať ho aj u nás. Aj keď treba uznať, že skutočne čoraz menej. Tento trend, sa vraj vyskytoval už v starovekom Ríme a podľa prieskumu, ich ľudia zväčša nosia, aby zabránili kožným chorobám, či aby predišli odieraniu remienku od topánky. Na toto však mám jedinú odpoveď, treba investovať do kvalitných kožených sandálov, ktoré vám vydržia niekoľko sezón. Predídete tak nielen módnemu faux-paus, ale aj bolestivému odieraniu.

Biele tielko namiesto trička

V lete sa teploty šplhajú do neúnosných výšin, no po pravde, ani to vás milí muži neoprávňuje k tomu, aby ste zvliekli tričká/košele a bez výčitiek pobehovali v tých klasicky známych bielych tielkach. Ešte aj dnes vás takto bohužiaľ stretávame v uliciach, či v MHD, a aj keď vám je určite príjemne, skutočne to nevyzerá príliš gustiózne. Nabudúce skúste siahnuť skôr po tričku z prírodných materiálov, bude vám takisto príjemne a ženy vôkol vás sa nebudú cítiť pobúrene.

Zdroj: Dnes24.sk