Gáboríkova manželka pribrala v tehotenstve 18 kíl: TAKTO vyzerá po troch mesiacoch! FOTO

Hokejista Marián Gáborík je šťastný muž. Môže sa pochváliť roztomilou dcérkou Bellou a nádhernou manželkou Ivanou, ktorá vyzerá tri mesiace po pôrode skvele.

Usmievavá blondínka sa stala prvý raz mamou pred tromi mesiacmi, keď svojmu manželovi Mariánovi priviedla na svet dcérku Bellu. Bývalá tanečníčka mala vždy postavu ako lusk a nič na tom nezmenil ani pôrod.

Krivky po pôrode

Ivana sa pred pár týždňami neváhala priznať, že počas tehotenstva pribrala, čo je v tomto období bežné. Už vtedy však bolo vidieť, že jej to pristane aj s bruškom. Keďže je Ivana aktívna na sociálnej sieti, dozvedeli sme sa veľa vecí z jej súkromia. „V jedle som sa neobmedzovala, ale stále som sa snažila o vyváženú stravu pri hlavných jedlách. Snažila som mať denne pohyb, čiže plávania, chôdza, joga, ľahké cvičenie s vlastnou váhou. V tehotenstve som sa cítila super, aj keď ručička na váhe išla stále hore. Pre tých, čo zaujímalo, koľko som pribrala – 18 kíl,“ napísala Ivana po pôrode na Instagram.

Tešila sa na cvičenie

Ivana je jasným príkladom toho, že sa dá skĺbiť tehotenstvo, pôrod, materstvo a cvičenie dokopy. Samozrejme, že počas šestonedelia to vždy nejde, ale potom to už čerstvá mamička rozbalila naplno. „Ani si nedokážete predstaviť ako sa opäť teším na cvičenie a nával endorfínov. Počas tohto obdobia som dala dole štyri kilá. Ešte pár navyše ich mám oproti pôvodnej váhe, ale cítim sa skvele. Mám pestrú stravu a veľa energie na Bellu. A to je dôležité, nie?“ priznala Ivana v príspevku na sociálnej sieti.

Žiari na jachte

Gáboríkovci sa prd pár dňami rozhodli ísť na dovolenku do Chorvátska, o čom sme písali TU. Relax trávia na luxusnej jachte, a jasné, že stredobodom pozornosti je Bella. Na palube však žiari aj Ivana, ktorá je pár týždňov po pôrode skutočne vo výbornej forme. Vždy vyzerá perfektne upravená a môže sa pochváliť vyšportovanou postavou. Aj preto sa dala nahovoriť na fotenie s Lukášom Kimličkom do slovenského lifestylového časopisu, kde jej to v róbe od Michaela Kováčika pristalo. Veď posúďte sami. Rovnako aj na fotky z dovolenky!

