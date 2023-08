9 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc , TASR/Henrich Mišovič Extraligový kolotoč sa roztočí v septembri: Úvodné kolo prinesie niekoľko LÁKADIEL Prichádza moment, na ktorý čakajú všetci hokejoví fanúšikovia na Slovensku. Najvyššia súťaž spoznala termín a rozpis prvého kola. 11. august 2023 Hokej

Nový ročník slovenskej hokejovej extraligy odštartuje v piatok 15. septembra. Jedným z ťahákov 1. kola bude súboj majstrovského HC Košice s nováčikom súťaže HC 19 Humenné, v Bratislave uvidia domáci štvrťfinálovú reprízu play off medzi domácim Slovanom a Michalovcami.

Kto si vybojuje priamy postup?

Základná časť potrvá do 8. marca a na programe je v nej opäť 50 kôl. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Všetky tímy odohrajú 44 celoslovenských kôl systémom každým s každým, dvakrát doma a dvakrát vonku. Zvyšných šesť regionálnych kôl je naplánovaných v období vianočných sviatkov (22. decembra – 5. januára).

Na základe geografickej príslušnosti ku skupine Západ, Stred a Východ odohrajú dané tímy šesť zápasov systémom každý s každým, raz doma a raz vonku.

Rovnaký ako v uplynulej sezóne 2022/2023 je aj postupový kľúč do play off. Tímy, ktoré sa po základnej časti umiestnia na 1.- 6. mieste postúpia priamo do štvrťfinále. Mužstvá na 7. až 10. priečke absolvujú kvalifikáciu o postup do vyraďovacej časti (11. – 17. marca), v ktorej sa bude hrať na tri víťazné zápasy. Pre jedenásty a dvanásty tím sa skončí sezóna po záverečnom zápase základnej časti, pričom posledný tím priamo zostúpi do druhej najvyššej súťaže.

