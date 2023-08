8 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian Anketu Hokejista roka ovládol Tatar s Lopušanovou: POZRITE, ako im to svedčalo! FOTO Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si zo stredajšieho galavečera odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. 9. august 2023 han Šport Hokej

9. august 2023 han Šport Hokej Anketu Hokejista roka ovládol Tatar s Lopušanovou: POZRITE, ako im to svedčalo! FOTO Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si zo stredajšieho galavečera odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka.

Kategóriu najlepšia hokejistka ovládla jednoznačným výsledkom pätnásťročná Nela Lopušanová. V stredu v Bratislave prijali do Siene slávy slovenského hokeja trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariána Hossu.

Slávnostný galavečer pri príležitosti vyhlasovania výsledkov ankety usporiadal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). O laureátoch rozhodli v anketovom hlasovaní zástupcovia slovenských klubov, členovia Výkonného výboru SZĽH, členovia vedenia SZĽH a hokejoví novinári.

Pätnásty v poradí

Tatar odohral v uplynulom ročníku NHL všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých si pripísal 48 bodov (20+28) a pomohol svojmu tímu New Jersey Devils k tretiemu miestu po základnej časti vo Východnej konferencii aj v celej NHL. Neskôr si pripísal ešte jeden presný zásah v play off.

Tridsaťdvaročný útočník sa stal v poradí pätnástym Hokejistom roka, keď na pomyselnom tróne vystriedal Juraja Slafkovského. Pred ním si tento titul vyslúžili Erik Černák, Zdeno Chára, Marián Hossa, Andrej Sekera, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Pavol Demitra, Zdeno Cíger, Jaromír Dragan, Peter Šťastný a Oto Haščák.

Hlasujúci v ankete Hokejista roka zvolili Tatara aj za najlepšieho útočníka v sezóne 2022/2023. Cenu Jozefa Golonku získal už štvrtýkrát v kariére.

„Hokej je kolektívny šport, z toho prichádzajú podobné úspechy. Bez pomoci spoluhráčov, trénerov a všetkých ľudí, ktorí ma podporujú by som tu nestál. Či už vďaka rodine, alebo snúbenici Veronike sa môžem sústrediť na hokej. Chcel by som zagratulovať aj ostatným víťazom. Som hrdý, že som mohol vyhrať. Verím, že sa budem naďalej zdokonaľovať v klube aj v reprezentačnom drese, aby som mohol pomôcť Slovensku,“ uviedol 15. laureát ocenenia Hokejista roka SR.

Hossa medzi legendy

V rámci galavečera oznámili aj meno nového člena Siene slávy slovenského hokeja. Za rok 2023 pribudol medzi osobnosti Marián Hossa, ktorý je v poradí 37. člen. Hossa sa slávnostného uvedenia nemohol zúčastniť osobne, keďže odcestoval do Chicaga na poslednú rozlúčku so zosnulým majiteľom Blackhawks W. Rockwellom Wirtzom. Fanúšikom aj hosťom galavečera sa prihovoril prostredníctvom videopozdravu.

„Pre mňa a moju rodinu je to obrovská pocta, že som sa dostal do tejto výnimočnej spoločnosti. Je to zadosťučinenie za moju celú kariéru. Ako malé dieťa som sníval, že raz budem hrávať za Duklu Trenčín, národný tím a že sa raz dostanem aj do NHL. Preto si ocenenie veľmi vážim. Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, manželke, rodičom a mojim deťom za ich obetavosť počas celej mojej kariéry. Veľmi si vážim, že som mal takéto zázemie. Poďakovať by som sa chcel aj všetkým trénerom, ktorí mi dali šancu a mohol som vďaka nim napredovať. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a Slovenskému zväzu ľadového hokeja. Na záver by som chcel popriať slovenskému hokeju tie najlepšie roky, veľa úspešných hokejistov do budúcna, a aby to nominačná komisia mala čo najťažšie s výberom hráčov do Siene slávy,“ zaznelo vo videopozdrave Hossu, v ktorom si zaspomínal aj na svoje reprezentačné začiatky či olympijsky turnaj z roku 2010 vo Vancouveri, kde slovenským reprezentantom tesne ušla bronzová medaila.

Kariéra ako lusk

Štyridsaťštyriročný Hossa má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov s Chicagom Blackhawks. Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1309 zápasov, v ktorých zaknihoval 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií.

V 205 dueloch play off pridal ďalších 149 bodov (52+97). Za Slovensko odohral dovedna 88 zápasov, strelil v nich 39 gólov. Zahral si na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch olympijských turnajoch a dvoch Svetových pohároch. V roku 2021 ho uviedli do hokejovej Siene slávy v Toronte ako tretieho slovenského rodáka po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom.

Unikátna Nela

Unikátna situácia nastala v kategórii najlepšia hokejistka. Pätnásťročná Nela Lopušanová získala absolútne všetky možné hlasy hlasujúcich v ankete. V sezóne 2022/2023 sa stala fenoménom vo svetovom ženskom hokeji, o ktorom informovali zahraničné aj slovenské médiá. Stala sa najproduktívnejšou hráčkou IIHF Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov.

V piatich zápasoch zaznamenala 12 bodov za 9 gólov a 3 asistencie. Titul najproduktívnejšej hráčky získala aj na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2023 (EYOF 2023), kde v 4 zápasoch získala 12 bodov za 6 gólov a 6 asistencií. Lopušanová obsadila tretie miesto v novovytvorenej ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. V hlasovaní získala 13,6 percenta hlasov.

Ďalšie ceny

Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský. Aktuálne už hráč St. Louis Blues, ktorý si ho vo vstupnom drafte NHL vybral z 10. miesta, dominoval v uplynulej sezóne najmä na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov. Dvorský bol s 13 bodmi za 8 gólov a 5 asistencií v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku. Po turnaji sa Dvorský dostal do All Star tímu majstrovstiev sve­ta.

Cenu Róberta Švehlu pre najlepšieho obrancu si odniesol Martin Fehérváry. Pilier obrany Washingtonu Capitals získal toto ocenenie prvýkrát v kariére. Predtým získal dvakrát cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov. Fehérvárymu skomplikovali uplynulú sezónu zranenia, ktoré vyplynuli z jeho obetavej hry pre tím z hlavného mesta USA. Napriek tomu odohral v základnej časti 67 duelov, v ktorých sa šesťkrát presadil strelecky a desaťkrát asistoval.

Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára si odniesol Stanislav Škorvánek. Brankár HK Dukla Ingema Michalovce bol kľúčový hráč svojho tímu v play off TIPOS Extraligy a svoje kvality neskôr dokazoval aj na majstrovstvách sveta 2023 v Rige, v ktorých odchytal štyri zápasy a štatisticky bol najlepší brankár s úspešnosťou zákrokov viac ako 95%.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: TASR