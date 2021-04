Zdroj: Unsplash.com Facebook si zavaril na MALÉR: Na internete sa povaľujú osobné údaje vyše pol miliardy ľudí! Z populárnej sociálnej sieti uniklo ešte pred dvomi rokmi viac ako 500 miliónov osobných údajov. Najnovšie sa objavili na internete a môžu ich zneužiť hackeri. 4. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín

4. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín Facebook si zavaril na MALÉR: Na internete sa povaľujú osobné údaje vyše pol miliardy ľudí! Z populárnej sociálnej sieti uniklo ešte pred dvomi rokmi viac ako 500 miliónov osobných údajov. Najnovšie sa objavili na internete a môžu ich zneužiť hackeri.

Ako uvádza portál The Guardian má sa jednať o súkromné informácie používateľov z celého sveta.

Zahraničné médiá prišli s tým, že ide až o 533 miliónov osobných informácii dátumov narodenia, telefónnych čísel, histórie polohy, adries či celých mien.

Čo na to Facebook?

Vedenie spoločnosti sociálnej siete sa k problému hneď nevyjadrilo. Ako však píše The Guardian, Facebook vyhlásil, že je to problém starého úniku informácii ešte z roku 2019, ktorý bol v tom istom roku aj vyriešený. Spoločnosť bola už viackrát „prepieraná“ kvôli tomu, že máva problém s únikom osobných údajov ľudí a to vo veľkom množstve.

Aj naše údaje?

Podľa médií sa na zozname 109 krajín, z ktorých dáta unikli, Slovensko nenachádza. Zato sa to má týkať približne 1,4 milióna účtov z Česka, troch miliónov Poliakov a hlavne Američanov. Tí hlásia desiatky miliónov uniknutých osobných údajov.

Aj keď Facebook hlási, že ide o starý problém, portál www.businessinsider.com prišiel s názorom, že sa osobné dáta nachádzajú voľne na internete. Experti v tejto brandži varujú, že by ich mohli zneužiť heckeri.

