Dnes o 17:09 Milan Hanzel

DOPLATKY za lieky sú od apríla zrušené! Koho sa TÝKA novinka z dielne poslancov? Doplatky za vybrané lieky pre deti do 6 rokov sa od 1. apríla rušia. Vyplýva to z novely zákona, ktorá už nadobudla účinnosť.

Aby sme boli presní, tak sa jedná o zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa od januára 2022 bude vzťahovať aj na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a dôchodcov.

Pri dôchodcoch sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia majú byť refundované zo štátneho rozpočtu.

Ušetria na liekoch

Novou legislatívou sa má zlepšiť situácia vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Deti do šiestich rokov budú po novom oslobodené od úhrady doplatkov u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, a to tak, že limit spoluúčasti vo výške 0 eur sa uplatní priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

„Naďalej platí, že pôjde o liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za ich najlacnejší variant,“ skonštatovali poslanci parlamentu v spoločnej správe výborov.

V prípade ťažko zdravotne postihnutých osôb má byť možné uplatniť nulový limit spoluúčasti od 1. januára 2022. V prípade, ak sú dané osoby ekonomicky aktívne na to, aby sa uplatnil nulový limit spoluúčasti, ich celkový príjem nemôže presiahnuť stanovenú výšku. Súčasne sa zavádza zoznam poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti.

Dosah návrhu na verejné zdravotné poistenie odhadujú odborníci na 36 miliónov eur každoročne v rokoch 2021 až 2023.

Slová prezidenta

„Nejde o ‚nulové‘ doplatky, ale o zníženie doplatku o sumu, ktorá sa dopláca za najlacnejší liek v príslušnej referenčnej skupine (takzvané započítateľný doplatok),“ uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. Ako dodal, „ak máme lieky s rovnakým zložením – A, B, C, D, pričom za liek A sa nedopláca nič a za lieky B, C, D sa doplácajú dve eurá, tak pacient do šesť rokov bude za tie lieky stále hradiť dve eurá.“

Ďalej vysvetlil, že ak by bola za všetky úhrada dve eurá, tak by pacient do šesť rokov neplatil nič ani za jeden liek.

Využitie v praxi

Legislatívna zmena sa podľa Sukeľa nevzťahuje na deti, ktoré už majú šesť rokov. „Vzťahuje sa na deti, ktoré dovŕšia šesť rokov v priebehu aktuálneho štvrťroka a to počas celého štvrťroka. Teda dieťa narodené napríklad 5. apríla 2015 bude uplatňovať limit spoluúčasti až do konca júna,“ spresnil.

Podľa Sukeľa u vybranej skupiny dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých nadobúda zákon účinnosť až od 1. januára 2022. Upozornil, že stále platia limity spoluúčasti účinné podľa starých predpisov a budú platiť aj od 1. januára 2022. „Takže dôchodcovia, ktorí nespadnú do nulového limitu uplatňovaného v lekárňach, budú mať aj naďalej štvrťročne vracané poisťovňou doplatky zaplatené nad rámec limitu spoluúčasti (30 eur štvrťročne),“ dodal Sukeľ.

