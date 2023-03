Zdroj: TASR/AP FANTÁZIA šprintéra Volka na majstrovstvách Európy: MEDAILA mu ušla o ŠTYRI stotiny Slovenský šprintér Ján Volko obsadil vo finále 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 sekundy a od štvrtého cenného kovu v sérii na podujatí ho delili štyri stotiny sekundy. 5. marec 2023 han Šport Ostatné športy

5. marec 2023 han Šport Ostatné športy FANTÁZIA šprintéra Volka na majstrovstvách Európy: MEDAILA mu ušla o ŠTYRI stotiny Slovenský šprintér Ján Volko obsadil vo finále 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 sekundy a od štvrtého cenného kovu v sérii na podujatí ho delili štyri stotiny sekundy.

Zdroj: TASR/AP

Zlato získal Talian Samuele Ceccarelli za 6,48.

Skvelé časy

Volko si dokázal vo všetkých troch sobotných behoch na šampionáte vylepšiť sezónne maximum, vo finále o ďalšiu stotinu sekundy oproti semifinále. Iba tesne mu unikol významný historický zápis, keď sa nestal štvrtým šprintérom histórie, ktorý získal štyri cenné kovy z kontinentálneho šampionátu.

V zbierke tak naďalej má zlato z Glasgowa 2019, striebro z Belehradu 2017 a bronz z Torune 2021.

„Piate miesto si veľmi cením, v takejto konkurencii je úžasné. Trikrát som si dnes zlepšil sezónne maximum, čo je super. Som trochu sklamaný, že som vo finále nepredviedol ideálny beh, ale som rád aj za tento výkon a teším sa z neho. Mám radosť aj z toho, že som sa do bojov o medaily vôbec dostal. Je to neuveriteľné, že sa mi to podarilo na štyroch šampionátoch za sebou. Konkurencia, aká sa zišla v istanbulskom finále, sa nedá porovnať so žiadnou z predošlých mojich finále na halových ME,“ zhodnotil svoje vystúpenie Volko pre atletika.sk.

Halové majstrovstvá Európy v Istanbule – finále:

Muži 60 m: 1. Samuele Ceccarelli (Tal.) 6,48 s, 2. Lamont Marcell Jacobs (obaja Tal.) 6,50, 3. Henrik Larsson (Švéd.) 6,53, 4. Dominik Kopeć (Poľ.) 6.53, 5. Ján VOLKO (SR) 6,57, 6. Jeremiah Azu (V. Brit.) 6,58

Zdroj: TASR