5. jún 2024 Rastislav Búgel Kultúra Fanúšikovia ostali v ŠOKU: Hviezda marveloviek oznámila, že KONČÍ s herectvom! Obľúbená herečka poriadne prekvapila fanúšikov. Nečakane "sekla" s herectvom.

44-ročná hollywoodska herečka Evangeline Lilly šokovala všetkých filmových fanúšikov. Prostredníctvom svojho Instagramu nečakane oznámila, že končí s herectvom.

Herečka na sociálnej sieti zverejnila staré video z natáčania obľúbeného seriálu Nezvestní (Lost), v ktorom premýšľala o tom, kde by chcela byť o desať rokov.

Splnila si sen?

„Bojím sa to priznať zvyšku hereckého sveta, ale v ideálnom prípade by som o 10 rokov chcela byť herečkou na dôchodku,“ povedala na záberoch, ktoré vznikli v roku 2006. „Chcela by som písať a ovplyvňovať životy ľudí humanitárnym spôsobom,“ dodala.

Vraví, že o takmer dvadsať rokov neskôr už prežíva to, po čom túžila. „Odstúpenie od toho, čo sa zdá byť ako samozrejmá voľba (bohatstvo a sláva) môže byť občas desivé, no vstup do svojej dharmy nahradí strach naplnením,“ povedala v utorok (4. júna).

„Možno sa raz do Hollywoodu vrátim, ale zatiaľ patrím sem,“ dodala.

Vytratila sa už pred časom

Pre portál Variety herečka priznala, že jej filmová pauza trvá už od dokončenia filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania, čiže už takmer tri roky.

„Tento čas mi priniesol upokojujúci pocit naplnenia a radosti. Môžem sa vrátiť zajtra, o dva roky alebo nikdy, ale momentálne aktívne nevykonávam žiadnu prácu v tomto odvetví a nemám voči nikomu žiadne zmluvné záväzky. Svoj čas venujem svojej humanitárnej práci a písaniu,“ vraví Evangeline Lilly.

Herečka niekoľko rokov dostávala menšie úlohy, no jej hviezda začala stúpať, keď sa ako Kate Bishop predstavila vo všetkých šiestich sériách seriálu Nezvestní.

Zahrala si aj vo viacerých filmoch, medzi ktorými vynikali napríklad Ant-Man a Wasp, Ant-Man a Wasp: Quantumania, Hobbit či Avengers: Endgame.

