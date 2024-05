STRAŠNÁ smrť seriálovej hviezdy: Herca († 37) na ulici ZASTRELILI zlodeji áut

Hviezda seriálu General Hospital, Johnny Wactor, zomrel vo veku 37 rokov. Ako informoval Daily Mail, herca, ktorý sa predstavil vo viac ako 160 epizódach seriálu, zastrelili zlodeji.

Keď sa herec v sobotu nadránom vracal po službe v druhom zamestnaní v strešnom bare k svojmu autu zaparkovanému v uliciach Los Angeles, pri aute uvidel troch mužov. Pôvodne si myslel, že ide o pracovníkov odťahovej služby, ktorí mu pre nesprávne parkovanie prišli odtiahnuť auto.

Vydal sa za nimi, aby sa s nimi dohodol. Keď však Johnny zbadal, že tu niečo nesedí a jeden z mužov má na tvári masku, bolo už neskoro.

Wactora záchranka previezla do blízkej nemocnice, kde ho však neskôr vyhlásili za mŕtveho. Jeho mladší brat potvrdil hercovu smrť a dodal, že ho zlodeji strelili do hrudníka.

Vrahov sa chytiť nepodarilo a stále sú na úteku. Okrem General Hospital sa Johnny Wactor objavil aj v seriáloch Myšlienky vraha a Námorná vyšetrovacia služba. Zahral si aj vo viacerých filmoch, ako napríklad USS Indianapolis: Boj o prežitie.

„Celá rodina General Hospital má od chvíle, keď sa dozvedela o predčasnom odchode Johnnyho Wactora, zlomené srdce. Bol naozaj jedinečný a bolo nám potešením s ním každý deň pracovať. Naše myšlienky a modlitby v tomto ťažkom období smerujú k jeho blízkym,“ napísal na sociálnej sieti tím seriálu General Hospital.

Johnny Wactor was a beautiful, beautiful soul. So talented. As you can see from the promo clip, always up for anything. Funny as all heck. Fit as all hell but also loved ice cream and ate all the junk I did as well.



We all were cheated of many years with him. pic.twitter.com/Ca03hAKA4z