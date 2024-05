Fanúšikovia smútia: ZOMREL herec, ktorý si zahral v seriáli M*A*S*H aj v Krotiteľoch duchov

Vo veku 86 rokov zomrel Americký herec Richard Foronjy. Informoval o tom portál Variety.com.

Počas svojho života sa objavil v množstve gangsterských filmov, kde stvárnil menšie úlohy. Zahral si tak napríklad po boku hviezd ako Robert De Niro, Al Pacino a iných.

V mladosti sa mu nevyhýbali problémy. Podľa Hollywood Reporter bol zatknutý viac ako 20-krát. Medzi obvineniami nechýbalo falšovanie peňazí, bankové lúpeže, krádeže kreditných kariet. V rozhovore v roku 1987 povedal, že spáchal takmer všetko „okrem drog a vrážd.“

Odsúdili ho iba raz, no odsedel si osem a pol roka. Prepustili ho ako 32-ročného. Počas hereckej kariéry sa špecializoval na postavy podvodníkov a policajtov.

Po prepustení z väzenia pracoval ako mäsiar a vo voľnom čase navštevoval hodiny herectva a neskôr si našiel agenta. Vďaka tomu získal v roku 1973 svoju prvú úlohu vo filme Serpico. O dva roky neskôr sa z Brooklynu, kde vyrastal, presťahoval do Hollywoodu. V roku 2020 vyšla jeho monografia Od mafie k filmom: Ako som utiekol mafii a pristál v Hollywoode

Zostali po ňom štyri deti, 17 vnúčat a partnerka Wendy Odell Chiaro.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Richard Foronjy's cause of death is not revealed



Read more: https://t.co/5hJBCV3m7b



For more entertainment news and updates, follow us on: https://t.co/D05UJF3xz9#TheNews