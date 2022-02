Zdroj: TASR/Roman Hanc Farmári na Dargove blokujú dopravu: Zotrváme, kým Vlčan nebude ODVOLANÝ! Protest na horskom priechode Dargov začali farmári predpoludním krátkodobým blokovaním dopravy prechádzaním cez priechod pre chodcov. 15. február 2022 Zo Slovenska

15. február 2022 Zo Slovenska Farmári na Dargove blokujú dopravu: Zotrváme, kým Vlčan nebude ODVOLANÝ! Protest na horskom priechode Dargov začali farmári predpoludním krátkodobým blokovaním dopravy prechádzaním cez priechod pre chodcov.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Iniciatíva poľnohospodárov (IPIF) žiada okamžité odvolanie ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), ktorý podľa nej nezvláda tento rezort.

Farmári protestujú

Združenie farmárov zároveň žiada o stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Na podporu svojich požiadaviek iniciatíva kolónou traktorov v utorok spomaľuje dopravu na horskom priechode Dargov. Zároveň sa tak pridáva k protestným akciám autodopravcov.

„Účelom našej aktivity je už definitívne okamžité odvolanie pána ministra Vlčana,“ uviedol pre novinárov predseda IPIF Ján Cenkner. Predchádzajúce rokovania s ministrom podľa neho nikam neviedli, šéfovi rezortu vyčíta aj rôzne prešľapy a kauzy.

„Nám sa neskutočne zvyšujú náklady teraz na zakladanie úrod, či sú to hnojivá, osivá, dennodenne sa dvíha cena nafty, nevieme takto prežiť. A to programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo, sa neplní. My nechceme povaliť túto vládu, chceme, aby sa konečne začal riešiť problém farmárov, včelárov, dopravcov a tak ďalej,“ povedal Cenkner.

Trvajú na svojom

Protest na horskom priechode Dargov pri Pamätníku víťazstva v katastri obce Košický Klečenov začali farmári predpoludním krátkodobým blokovaním dopravy prechádzaním cez priechod pre chodcov. Následne spomaľovali dopravu v jazdných pruhoch pomaly jazdiacou kolónou traktorov. Na protest dohliada polícia. „Ak treba, zotrváme, dokedy nebude odvolaný minister a dokedy pán Heger si s nami nesadne za rokovací stôl,“ povedal Cenkner.

Protestujúci autodopravcovia začali v pondelok (14. 2.) s čiastočným blokovaním Rožňavskej ulice v Bratislave. Ak vláda nič neurobí, hrozia aj blokádou hraničných priechodov.

