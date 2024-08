24. august 2024 Rastislav Búgel Kultúra Festival Pohoda NEKONČÍ: Organizátori pripravujú nový ročník a zverejnili aj TERMÍN Po predčasnom konci posledného ročníka Pohody hrozilo, že organizátori to už "nerozdýchajú". Najnovšie potešili všetkých fanúšikov.

Hudobný festival Pohoda zasiahla 12. júla mimoriadne silná búrka. Zranených bolo viacero ľudí a škody boli rozsiahle. Organizátori sa preto rozhodli ročník predčasne ukončiť.

Ľudia vyzbierali peniaze

Už vtedy sa organizátori nechali počuť, že v dohľadnej dobe budú informovať o budúcnosti festivalu. Na jeho podporu vznikla aj zbierka, do ktorej Slováci prispeli sumou viac ako 140-tisíc eur, a ktorej zakladatelia v nej písali, že „Tento ročník festivalu mal byť ten, ktorým by sa Pohoda dostala sama viac do pohody. Nestalo sa tak, podujatie zrušila búrková smršť.“

Obavy o budúcnosť festivalu tak boli na mieste.

Pohoda pokračuje!

Najnovšie môžu fanúšikovia pokojne spávať. „Ďakujeme vám za všetky formy podpory, ktorú nám prejavujete. Či už v podobe pozitívnych správ, odkazov, Koncertov pre Pohodu, v podobe zbierky a ďalších podporných aktivít. Každý prejav spolupatričnosti a pomoci si vážime a prijímame ich s dojatím a vďačnosťou. Dodávajú nám silu na to, aby sme sa pustili do príprav Pohody 2025,“ píše sa na profile festivalu Pohoda.

Organizátori dodávajú, že stále majú pred sebou veľa práce s uzatvorením predčasne ukončeného ročníka 2024 a na mnohé otázky ešte nepoznajú odpovede.

„S nádejou sa však už teraz pozeráme na nadchádzajúce dni, týždne a mesiace, kedy pre vás budeme pripravovať nový ročník festivalu. Postupne vás budeme informovať o ďalších novinkách, prípravách a čoskoro aj o umelkyniach a umelcoch, ktorí vystúpia budúci rok na Pohode,“ doplnili a dodali, že nasledujúci ročník sa na trenčianskom letisku uskutoční od 10. do 12. júla 2025.

