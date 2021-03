Zdroj: pixabay.com , TASR/Jaroslav Novák / CC0 1.0 Fico má recept na koaličnú krízu: Nech to skúsia ako opice! Po hádke si dajú grupák Opozičný Smer-SD tvrdí, že výmena členov vlády v rámci jej rekonštrukcie nestačí. 4. marec 2021 Politika

4. marec 2021 Politika Fico má recept na koaličnú krízu: Nech to skúsia ako opice! Po hádke si dajú grupák Opozičný Smer-SD tvrdí, že výmena členov vlády v rámci jej rekonštrukcie nestačí.

Vládna koalícia by sa mala podľa šéfa strany Roberta Fica urýchlene dohodnúť a fungovať ďalej, alebo by sa malo smerovať k predčasným voľbám.

Odchod nič nezmení

Kritizuje, že koalícia naťahuje rokovania o svojej budúcnosti. O rekonštrukcii vlády má koaličná Sme rodina rokovať budúcu stredu (10. 3.). Smer-SD nebude podľa Fica podávať do parlamentu žiadny návrh na odvolávanie členov vlády. Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD si chcú počkať na výsledok koaličných rokovaní.

„Ani rekonštrukcia, ani výmena vo vláde nikomu v tejto krajine nepomôže,“ skonštatoval Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že vláda je rozvrátená vzťahovo i osobnostne a sú v nej nevzdelaní ľudia.

Odchod ministrov podľa neho nič nezmení na fungovaní vlády. Jediná cesta na riešenie sú podľa neho predčasné voľby, alebo by mal kabinet začať „reálne makať“. V čase pandémie sú ohrozené životy ľudí, preto sa musí podľa Fica koalícia dohodnúť.

Recept od opíc

Robert Fico opakovane nazval premiéra „bláznom“ a taký minister zdravotníctva Marek Krajčí im až tak nevadí. Ako skúsený politik a trojnásobný premiér má pre túto vládnu krízu svojský recept:

„Dovoľte mi jeden príklad, a to nie je vtip. To je reálna situácia z Afriky. V Afrike žije jeden kmeň šimpanzov, a keď sa stretnú na jednom strome, tak zistia, že sa musia pobiť o to ovocie, čo na strome je. Najprv sa strašne pohádajú, a potom celý ten problém vyriešia skupinovým sexom. A na konci sa spolu nažerú a odídu. Možno to je prehnané, ale asi to je recept, ktorý táto vláda potrebuje,“ vyhlásil Fico. „Prestaňte nás otravovať a venujte sa ľuďom!“, adresoval Fico vláde.

„Ak je pre nás teraz najväčšou výzvou COVID-19, tak by sme očakávali, že na čele štátu bude jednotný tím, ktorý bude bojovať, a to aj s chybami. My by sme tomuto tímu pomáhali,“ doplnil šéf Smeru-SD.

To už je aj na magora moc

Smer-SD si kladie podľa Fica aj otázky, čo bude s ruskou vakcínou. Pýta sa, čo je to za nezmysel, keď Matovič hovorí o tom, že ak Sputnik V má spôsobiť pád vlády, je pripravený ho vrátiť Rusom.

„Včera som hovoril mojim kolegom: Najväčším ponížením Matoviča zo strany vládnej koalície by bolo, keby niekto z členov trval na tom, aby vrátil Sputnik do Ruska. A niekto mu to včera povedal, že toto je východisko z krízy. Veď to už je aj na magora moc,“ uviedol Fico.

Fico sa vyjadril aj k dnešnému prepusteniu na slobodu bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorú podľa jeho slov „ľudsky týrajú.“ Pýta sa, prečo ju nestíhajú na slobode, ale pred bránou väznice ju opäť zadržali. „Toto je fašizmus,“ uviedol na margo opätovného vzatia Jankovskej do väzby.

Hlas-SD počká na závery

Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD si chcú počkať na výsledok koaličných rokovaní. „Potom zvážia ďalší postup,“ uviedla pre TASR hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Mimoparlamentná SNS vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR vrátane koaličných partnerov Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej, aby „bezodkladne iniciovali mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi“.

Zdroj: TASR