Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Danko si podal Matoviča: On je už úplne mimo! Myslíte si, že sa naozaj ZBLÁZNIL? Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si nenechal ujsť príležitosť a napísal pár slov smerom k premiérovi. A vôbec ho v nich nešetril! 4. marec 2021 Milan Hanzel Správy Politika

4. marec 2021 Milan Hanzel Správy Politika Danko si podal Matoviča: On je už úplne mimo! Myslíte si, že sa naozaj ZBLÁZNIL? Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si nenechal ujsť príležitosť a napísal pár slov smerom k premiérovi. A vôbec ho v nich nešetril!

Líder národniarov, ktorí sa pred rokom nedostali do parlamentu, postupne ožíva a pozorne sleduje dianie na slovenskej politickej scéne. Medzi prvými upozorňoval na ruskú vakcínu Sputnik V, ktorú napokon Igor Matovič vybavil. Teda, je to otázne, kto ju vlastne vybavil, keďže obaja tvrdia, že to ten druhý nebol.

A Danko to premiérovi v statuse na Facebooku opäť spočítal.

Čo mu odkazuje?

Danko reagoval na vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti ešte zo včerajška: „Od výrobcu vakcíny Sputnik V som dostal oficiálnu ponuku, že v situácii, keď má byť ich vakcína na Slovensku predmetom takej nenávisti, že koaliční partneri hrozia až rozpadom vlády, sú ochotní ešte dnes zrušiť celú zmluvu. Bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku.“

„Matovič je už úplne mimo. Rusom je jedno, čo je s touto vládou,“ napísal Danko.

Ale až v závere svojho „písania“ líder SNS pritvrdil. „Myslíte si, že sa naozaj zbláznil alebo len prejavil svoje ja?“ ukončil Danko príspevok.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

PONUKA, KTORÁ SA NEODMIETA Včera neskoro večer som dostal od výrobcu vakcíny Sputnik V oficiálnu ponuku, že v situácii,... Posted by Igor Matovic on Thursday, March 4, 2021

Zdroj: Dnes24.sk