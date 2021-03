Zdroj: TASR/Jakub Kotian Medzinárodný ŠKANDÁL! Matovičove žarty o Zakarpatskej Ukrajine pobúrili Kyjev Na slovenského premiéra sa valí jeden problém za druhým. Na jeho vystúpenie v rádiu reagujú predstavitelia Ukrajiny. Dnes o 21:53 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom, že za ruskú vakcínu Sputnik V sľúbil Moskve Zakarpatskú Ukrajinu, ako poľutovaniahodné.

Pokazil kamarátstvo?

„Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska. Je poľutovaniahodné, že predseda slovenskej vlády svojimi nekorektnými vyhláseniami kazí mimoriadne priateľské a úprimné vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom,“ napísal Kuleba na svojom twitterovom účte.

Matovič totiž v utorňajšej relácii Rádia Expres na otázku, čo za nákup vakcíny Sputnik V Ruskej federácii sľúbil, so žartom odvetil: „Zakarpatskú Ukrajinu.“

K tomu následne dodal: „Nič som nesľuboval… len som sa snažil zabezpečiť vakcínu.“

Žiadajú ospravedlnenie

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si predvolalo v stredu chargé d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu, aby mu vyslovilo protest proti nevhodným vyjadreniam predsedu vlády SR Igora Matoviča počas jeho rozhovoru v relácii Rádia Expres. Ukrajinské ministerstvo o tom informovalo na svojej webovej stránke s tým, že žiada od slovenského premiéra oficiálne ospravedlnenie.

„Bez ohľadu na motívy, žáner alebo kontext sú takéto poznámky šéfa slovenskej vlády, ktoré priamo odkazujú na územnú celistvosť Ukrajiny, kategoricky neprijateľné a majú negatívny vplyv na priateľskú a susedskú atmosféru ukrajinsko-slovenských vzťahov,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Podľa neho „žart“ slovenského premiéra „znie obzvlášť urážlivo pre ukrajinský ľud trpiaci ruskou agresiou a ruskou okupáciou Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol, ako aj častí ukrajinského Donbasu“.

Rezort ďalej uviedol, že „nevhodné slová predsedu slovenskej vlády sú v rozpore so zásadovým postavením Slovenska na podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc“.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny preto „žiada od predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča oficiálne ospravedlnenie za jeho nevhodné poznámky“. Ministerstvo dodalo, že ukrajinský veľvyslanec v SR Jurij Muška odovzdal demarš na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Perlil aj v Bruseli a vo Francúzsku

Aj keď z iného súdka „premiérskych vtipov“, Igor Matovič je známy svojským a prostorekým slovníkom, ktorý má miestami ďaleko od diplomacie a protokolu. Najmä ak ide o slovné perly, ktoré adresuje v zahraničí.

Iste si spomínate na 16. október minulého roka, kedy internet obletel premiérov priamy vstup v Bruseli. Písali sme o tom v tomto ČLÁNKU.

Počas príhovoru sa pozabudol, že záznam ide naživo a spravil kiks. Otočil sa smerom zo záberu a utrúsil: „Ja neviem, ako mám začať.“ Následne začal rečniť, no očividne prejav nemal dopredu pripravený. Neskôr pridal to známe: „Can I go one time, hm. Next time?“ zakoktal, čo v preklade z angličtiny znamená, či môže ísť ešte raz. Potom sa pred kamerou „mrvil“ a poznamenal: „Tak to dám asi kratšie.“

Začiatkom februára sa vybral do Paríža za francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. A aj tam predviedol svojskú rétoriku, ktorá neostala nepovšimnutá.

Predtým, ako sa spustil na sociálnej sieti vládnucej strany OĽANO prenos naživo, uviedli v jeho popise chybné meno francúzskej hlavy štátu. Najprv to bol Emmanuel Marcin, potom Emmanuel Macronana a až na tretí pokus sa trafili do správneho priezviska. Okamžite sa internetom prehnali vtipné reakcie.

Na oficiálnej tlačovke sa ale pustil do žoviálneho rozprávania, ako ho pred cestou ostrihala dcéra. Macron, evidentne sám šokovaný familiárnosťou premiéra a príbehmi z rodiny, sa na záver tlačovky zmohol na „ďakujem za jednoduchosť a priamosť,“ čím vystihol svoj dojem z povahy nášho premiéra.

