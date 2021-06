Zdroj: TASR/Jakub Kotian Fico rečnil o diabolskom pláne vlády: Matovič mu nakreslil TVRDÝ odkaz: Si najväčší mafián! Ficov príhovor trval viac než hodinu. Minister financií Igor Matovič na záver vytiahol papier s nápisom „capo di tutti capi“, čo je v preklade boss všetkých bossov. 15. jún 2021 Politika

15. jún 2021 Politika Fico rečnil o diabolskom pláne vlády: Matovič mu nakreslil TVRDÝ odkaz: Si najväčší mafián! Ficov príhovor trval viac než hodinu. Minister financií Igor Matovič na záver vytiahol papier s nápisom „capo di tutti capi“, čo je v preklade boss všetkých bossov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Koalícia nemala čo ponúknuť po hospodárskej či finančnej stránke, tak prišla s plánom pozatvárať predstaviteľov bývalej vlády a zneužíva na to trestné právo. Skonštatoval to predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico v pléne Národnej rady (NR) SR počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Diabolský plán

Fico dodal, že na tento plán sa musel vytvoriť istý zločinecký systém. Poukázal na aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulácie výpovedí tzv. kajúcnikov. Pri odôvodnení odvolávania Mikulca hovoril aj o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS).

Prečítať chcel správu SIS, ktorú poslancom na neverejnom rokovaní čítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Schôdzu by však museli prerušiť a pokračovať by musela v neverejnom režime.

„Na to, aby ste takýto diabolský plán – pozatvárať za každú cenu bez ohľadu na dôkazy a pravidlá predstaviteľov opozície – na to bolo treba vytvoriť systém ľudí a predovšetkým ignorovať silnú politickú tradíciu, že trestné právo sa nepoužíva v politickom súboji. Dokonca ste to, dámy a páni z vládnej koalície, začali robiť s takou intenzitou, že u vás prevládlo presvedčenie, že zneužívanie trestného práva na politický súboj bude tolerované v duchu verejného záujmu,“ vyhlásil Fico.

Odvolávanie Mikulca

Pripomenul situácie pri výmenách vlád v minulosti. Tvrdí, že doteraz neboli také závažné podozrenia o zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), ktoré by hovorili o manipulácii s trestnými konaniami. Hovorí, že vláda Smeru-SD za 12 rokov svojho pôsobenia nikdy trestné právo v politickom boji nevyužila. Napriek tomu podľa jeho slov za jeho vlády došlo k odsúdeniu dvoch ministrov zo starej SNS za nástenkový tender. „Ale tieto kauzy neboli postavené na udavačoch,“ podotkol.

Odvolávanie Mikulca je podľa Fica odôvodnené. Potvrdzovať to majú úradné záznamy hovoriace o charaktere a skutkoch Mikulca z čias, kedy riadil vojenských tajných. Fico zároveň spochybnil spoľahlivosť Mikulca, keďže mal v minulosti prísť o bezpečnostnú previerku preto, lebo klamal v bezpečnostnom dotazníku.

Chcel čítať správu SIS

Fico už dopredu avizoval plán prečítať v pléne verejne aj správu SIS, ktorú poslancom pri nedávnom neverejnom rokovaní prečítal šéf parlamentu Boris Kollár. Ten ho ale upozornil, že správa je v utajovanom režime a ak ju chce čítať, museli by prerušiť rokovanie na technické úpravy. Schôdza by totiž musela v čase čítania správy prebiehať neverejne.

Fico teda pokračoval v čítaní odôvodnenia návrhu na odvolanie Mikulca. Hovoril o manipulácii výpovedí kajúcnikov a ovplyvňovania vyšetrovania viacerých káuz. Mikulec v tom podľa neho zohráva aktívnu úlohu a zlyháva pri ochrane poriadku a bezpečnosti krajiny.

Čerešnička na záver

Ficov príhovor k poslancom k odvolávaniu Mikulca trval viac než hodinu. Minister financií Igor Matovič na záver vytiahol vizuálnu pomôcku s nápisom „capo di tutti capi“, čo je v preklade boss všetkých bossov.

