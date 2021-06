Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Dve znamenia pobláznia hlavu svojím vyžarovaním! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. - 20. júna? 13. jún 2021 Magazín

13. jún 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Dve znamenia pobláznia hlavu svojím vyžarovaním! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. - 20. júna?

Baran

Tento týždeň vás zastihne v dobrej nálade a ste aj plní energie a chuti do práce. To sa mimoriadne pozitívne odzrkadľuje na vašich výkonoch a výsledkoch. Zvlášť vám, čo podnikáte, sa darí uzatvárať pre vás veľmi výhodné obchodné dohody, ktoré vám prinesú dobré finančné zisky. Aj vo vašom osobnom živote je všetko v najlepšom poriadku. Taktiež aj doma prevláda pohoda a harmónia snáď okrem piatku, kedy budete riešiť menšie škriepky medzi vami a vašimi partnermi, ale tie vám v žiadnom prípade nepokazia vašu celkovú spokojnosť.

Býk

V zamestnaní vám ide práca skoro až sama. Nemáte problémy ani s náročnými zadaniami, ktoré si vyžadujú absolútnu sústredenosť a nasadenie všetkých vašich schopností. Vaši nadriadení vám za vaše výsledky prejavujú otvorenú spokojnosť, preto nie je dôvod, prečo by ste nemohli byť spokojní aj vy sami so sebou. V súkromí z vás od pondelka do stredy vyžaruje veľký sexepíl. Je len na vás, ako to využijete, ale v každom prípade vám lichotí záujem opačného pohlavia bez ohľadu na to, či ste zadaní, alebo nie.

Blíženci

Je pred vami naozaj pracovne náročný týždeň. Aby ste dosiahli aspoň ako-tak uspokojivé výsledky, tak na to sa poriadne natrápite. Rovnako tak aj vy, čo podnikáte, to nebudete mať ľahké. Dávajte si pozor na vašich podriadených a radšej ich v tomto období kontrolujte častejšie ako inokedy. Tieto udalosti vám berú náladu, takže ste podráždení a, bohužiaľ, túto podráždenosť si prenášate aj domov. V piatok večer by ste si mohli naplánovať trochu relaxu a ak vám to pomôže, aj pri nejakom dobrom drinku, ale radšej majte na pamäti, že všetko treba robiť s primeranou mierou.

Rak

Na pracovisku to budete mať v tieto dni rozmanité. Pondelok a utorok budú ok, ale v stredu by ste nemali podpisovať žiadne dôležité dohody ani zmluvy. Štvrtok bude pokojný a počas piatku budete podráždení, čo sa bude negatívne odrážať na vašich výkonoch a aj výsledkoch. V partnerskom spolužití očakávajte hneď v pondelok ostré výmeny názorov, ktoré budú pokračovať aj v utorok. Našťastie od stredy až do nedele sa situácia medzi vami bude postupne stabilizovať a upokojovať, až sa všetko to zlé medzi vami rozplynie.

Lev

V pondelok, utorok a v stredu bude vo vašom zamestnaní pokoj, ale cez to všetko budete dosahovať viac ako len dobré výsledky. Štvrtok a v piatok budete čeliť chaosu všade okolo vás, takže nebudete vedieť, kde vám hlava stojí, ale v konečnom súčte v závere týždňa konštatujete, že ste dosiahli úspech a to je pre vás podstatné a dôležité. V osobnom živote z vás v priebehu týchto dní vyžaruje silná charizma, ktorá doslova fascinuje všetkých okolo vás. Preto vy, čo ste nezadaní a túžite po láske, mali by ste to využiť.

Panna

O vašom znamení je známe, že na pracovisku máte radi výzvy, ale mali by ste byť pripravení na to, že tie, ktoré vás čakajú v tomto týždni, budú ozaj náročné, takže aby ste ich úspešne dokázali zvládnuť, budete musieť siahnuť až na úplné dno vašich možností a schopností. Vy, čo podnikáte, buďte viac ostražití ako v iné obdobie zvlášť čo sa týka vašich zamestnancov. Preto bude dobré, ak si ich výkony budete preverovať dôslednejšie ako doteraz. V súkromí sa môžete cítiť trochu vyčerpane, preto si už počas piatka večer doprajte trochu relaxu. Choďte sa niekde zabaviť.

Váhy

V zamestnaní sa vám darí všetko bez najmenších problémov. Pokiaľ máte pred sebou úlohu, ktorá si od vás vyžaduje plné nasadenie a sústredenosť, môžete ju začať riešiť. Zvládnete ju na výbornú, za čo si od vašich nadriadených získate nielen obdiv, ale aj väčšiu dôveru. V osobnom živote z vás počas prvej polovice týždňa vyžaruje silný sexepíl, ktorý doslova magnetizuje ľudí vo vašej blízkosti. A to si aj náležite užívate, pretože vás teší a robí vám radosť záujem opačného pohlavia o vašu osobu.

Škorpión

V práci sa vám v priebehu tohto týždňa darí tak, ako ešte nikdy pred tým. Ak pracujete vo finančnom odvetví, môžete bez obáv investovať. Finančné zisky máte zaručené. Maximálne spokojní budete aj vy, čo podnikáte. Uzatvoríte dobré obchodné zmluvy, ktoré vám zaručujú peňažné zisky. Ak ste v stabilných partnerstvách, tak v tieto dni si budete spoločne s vašimi polovičkami užívať jeden druhého a vy, nezadaní, máte pred sebou veľa zábavy v spoločnosti príjemných ľudí opačného pohlavia.

Strelec

Na pracovisku budete musieť čeliť prekážkam, ale nie z pohľadu vašich povinností. Tie zvládate, no pár vašich spolupracovníkov vám bude tie prekážky vytvárať ich snahami rozptyľovať vás rôznymi nezmyselnými požiadavkami, ale aj ohováraním u vašich zamestnávateľov. Utorok a stredu by ste si mali vyradiť pre vašich partnerov. To sú dni, kedy vám nebeská obloha mimoriadne praje v oblasti citov a lásky. Zostávajúce dni budú príjemné a pokojné, takže ak budete mať chuť cez víkend vyraziť niekam do prírody aj s priateľmi, vaše polovičky vám to nebudú mať za zlé.

Kozorožec

Jeden pracovne náročný a ťažký týždeň máte za sebou a ďalší pred sebou. Proste sa vám nedarí presadiť sa tak, ako by ste chceli aj keď sa naozaj snažíte najlepšie ako viete. K tomu všetkému nepríjemnému ani z finančného hľadiska nemáte dôvod na radosť a spokojnosť. Chýbajú vám peniaze. V súkromí, doma je počas týchto dní pokoj a pohoda. Máte tak možnosť venovať sa aj sami sebe, ale celý štvrtok by ste si mohli vyčleniť pre vašich partnerov a niečo spoločne podniknúť.

Vodnár

V tieto dni ste na pracovisku aktívni, ale aj originálni a to vám otvára možnosť predstaviť vašim nadriadeným nové projekty a plány, ktoré by ste radi uviedli do praxe. Neváhajte a urobte to, pretože zo strany vašich zamestnávateľov máte priazeň smerom k vám. Taktiež aj vy, čo podnikáte, máte veľmi dobré nápady, preto ich čo najskôr realizujte. Oplatí sa vám to. V oblasti citov a lásky bude pondelok super, streda naopak bude o sporoch a hádkach, ale celý víkend bude opäť hlavne o nehe a vášni.

Ryby

V zamestnaní od pondelka do štvrtku nech robíte čo robíte, nemáte šancu sa naštartovať tým správnym spôsobom, aby ste úspešne zvládli to, čo máte urobiť. Ste z toho podráždení a nervózni a to vám ešte viac zväzuje ruky a rozptyľuje potrebu sústrediť sa. A aby toho nebolo málo, tak aj finančne ste na tom veľmi mizerne. Až v piatok sa všetko začne radikálne meniť vo váš prospech. Rovnako tak aj v súkromí to od pondelka do štvrtku bude o ničom. Aj tu až v piatok bude Venuša stáť opäť pri vás, takže si to cez víkend všetko vynahradíte s partnermi.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk