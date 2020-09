18. september 2020 MI Politika Fico sa ospravedlnil Čechom a hovorí o domácich IDIOTOCH. Situácia je však vážna

Predseda Smeru sa snaží útočiť na Matovičovu vládu z každej strany a tak si vybral na mušku aj rozhodnutie zaradiť Česko na červený zoznam rizikových krajín. Kto je tu však idiot?

Česká republika je druhou najviac zasiahnutou krajinou koronavírusom v celej EÚ. Z hľadiska počtu denných prírastkov na stotisíc obyvateľov je na tom horšie už len Španielsko.

Preto Slovensko od piatka zaviedlo pre navrátilcov z Česka na Slovensko nový režim. Ak nespadajú do jednej z mnohých výnimiek, musia prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Robertovi Ficovi sa to nepáči.

Prepáčte, bratia Česi

Vo štvrtok v Česku padol smutný rekord – pribudlo 3130 nových prípadov Covid-19. Je to podobné číslo infikovaných, ako mali Česi za celý mesiac marec. Napriek tomu Robert Fico kritizuje zaradenie Českej republiky na slovenský zoznam červených krajín.

„Dnes sa chcem ospravedlniť občanom Českej republiky. Len idiot môže vymyslieť jednostranné rozhodnutie, ktoré uráža túto krajinu,“ uviedol líder Smeru.

Tvrdí, že Matovičova vláda týmto spôsobuje Slovensku obrovské škody, najmä v oblasti cestovného ruchu a osobných vzťahov.

„To nemohol ísť Igor Matovič za českým premiérom Babišom a dohodnúť sa na nejakých dvojstranných opatreniach? Prečo poškodzujeme vzájomné vzťahy len pre hlúposť vládnych predstaviteľov?“

Česko je na tom zle

Lenže už aj Česi priznávajú, že situáciu s koronavírusom nezvládajú. A bude to ešte horšie. Riaditeľ českého Ústavu zdravotníckych informácií Ladislav Dušek už dávnejšie varoval, že podľa čiernych scenárov môže za celý september pribudnúť v Česku až 70 tisíc nových prípadov koronavírusu.

„V tejto chvíli je objektívnou realitou, že v Česku máme veľké riziko exponenciálneho šírenia koronavírusu,“ uviedol L. Dušek na tlačovej konferencii českého ministerstva zdravotníctva 17. septembra.

Prvým znakom zlepšenia epidemiologickej situácie by podľa Dušeka bolo zmenšenie podielu nových prípadov na celkový počet vykonaných testov. Momentálne sa pohybuje okolo desať percent, v stredu to bolo až dvanásť percent.

Z tohto hľadiska je na tom Slovensko nepomerne lepšie, hoci testuje podstatne menej ako Česi. Vo štvrtok prešlo cez slovenské laboratóriá 5542 testov a desať percent z nich by znamenalo 554 nových prípadov. V skutočnosti ich bolo len 235.

