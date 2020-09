17. september 2020 Cestovanie Čakajú nás náhodné policajné kontroly na hraniciach s Českom: Hrozia mastné pokuty!

Na hraniciach s Českou republikou budú od piatka 18. septembra od 9.00 h náhodné policajné kontroly. Ich cieľom je dohliadať na plnenie povinnosti registrácie.

Povinnosť registrácie pribudla po zaradení ČR na zoznam tzv. rizikových krajín, upravuje ju opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.

Kontroly sa budú zameriavať na osobné motorové vozidlá, ale aj autobusovú a vlakovú dopravu na hraniciach, alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou.

Mastné pokuty

Policajný zbor bude na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou zároveň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami. „Nerešpektovanie povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur,“ upozornilo ministerstvo.

Až 10 dní

Ako pripomenula Túrosová, osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z ČR, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do času prijatia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. „V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa,“ spresnila. Najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR je potrebná tiež registrácia na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Druhou možnosťou pre prichádzajúcich je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19, vykonaným v laboratóriách mimo územia SR. Test nesmie byť starší ako 72 hodín.

Úrad verejného zdravotníctva SR určil v aktuálnom opatrení tiež výnimky. Domácu izoláciu ani test nemusia za stanovených podmienok absolvovať napríklad študenti alebo pendleri.

