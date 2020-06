17. jún 2020 Milan Hanzel Správy Fico sa vyjadril o Pelleho jedenástke: Obvinil ich z egoizmu a ešte VIAC sa do nich OBUL!

Približne šesť hodín trvalo Robertovi Ficovi, kým sa vyjadril na margo Petra Pellegriniho a jeho podporovateľov, ktorí opúšťajú stranu Smer-SD.

Zdroj: Facebook

Predseda Smeru-SD netradične nezvolal tlačovku, ale ku aktuálnej informácii sa vyjadril modernejším spôsobom. Napísal dlhý status na svojom facebooku. Tesne predtým stihol aj ďalšiu novinku, zmenil si profilovú fotku!

Nebral si servítku pred ústa

Slová, ktoré adresoval, sú pre tých, čo opúšťajú stranu, nepríjemné a štipľavé. „Pri odchode poslancov z klubu a prípadne aj strany býva zvykom usporiadať tlačovú konferenciu a zareagovať. Zatiaľ však dám prednosť čisto môjmu ľudskému pohľadu. Je zvláštne, že tieto tzv. “nové tváre” v politike som pred 20 rokmi učil abecede politiky. Držali sa ma silno za ruku rovnako, ako keď ide dieťa prvýkrát do školy, a keď robí prvé nesmelé kroky. Celé roky sme spolu diskutovali na tému moderná sociálna demokracia. Robil som to rád, lebo som chcel vychovať novú generáciu socialistov, ktorí budú aj reálne v politike napĺňať hodnoty sociálnej demokracie a nielen o tom hovoriť. Vždy som stál pri nich, postupne im dával priestor, funkcie a zodpovednosť. V čase, keď ich strana dostala do najvyšších vládnych funkcií, som sa im nikdy neotočil chrbtom, aj keď ich rozhodnutia neboli vždy v súlade s hodnotami sociálnej demokracie,“ uviedol Robert Fico.

Egoizmus a zavádzanie voličov

Fico sa v rozsiahlom statuse rozpisuje aj o tom, že za odchodom desiatich členov do nového projektu, vrátane ich lídra Petra Pellegriniho, sa skrýva egoizmus a hlavne to, aby zmiatli voličov strany Smer-SD. „Ich slová o sociálnodemo­kratických hodnotách vnímam len ako masku, ktorú si nasadili na svoje tváre, aby prekryli svoje egoistické ciele a zmiatli našich voličov. Čas ukáže, kto to so sociálnodemokra­tickými hodnotami myslí úprimne a vážne, kto sa s nimi narodil, kto ich zdieľa a cíti. Úspešnú ľavicu a sociálnu demokraciu vždy reprezentovali činy a nie slová. Ako predseda strany SMER-SD môžem hrdo povedať, že odkedy som v politike, tak som presvedčený ľavičiar a nikdy nepodľahnem slniečkárskym a neoliberálnym trendom,“ dodal Fico.

Zdroj: Dnes24.sk