Fínska premiérka má opäť PROBLÉM: Uniklo pikantné video s lesbickým tancom v jej sídle!

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby na záberoch neboli dve ženy v intímnej situácii.

Tentoraz však vo videu nehrá hlavnú úlohu premiérka Sanna Marinová, ale jej priateľka Sabina Särkkä. Ide o známu fínsku influencerku, ktorá sa s obnaženými prsami bozkáva s inou ženou. A to priamo v sídle premiérky.

"Podľa mňa je tá fotografia nevhodná. Ospravedlňujem sa. Takáto fotka sa fotiť nemala, no inak sa na tom stretnutí nič mimoriadne nedialo,“ povedala premiérka.

Záber vznikol ešte v júli, kedy premiérka pozvala partiu priateľov do oficiálneho sídla. „Dali sme si saunu, plávali a trávili spolu čas,“ podotkla Sanna Marinová, ktorá sa po minulom videu musela podrobiť testom na drogy.

Môže za to iný večierok, ktorý však bol totiž tiež poriadne divoký a Marinová na ňom „vystrájala“. Mimochodom, testy boli negatívne.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd