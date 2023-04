Zdroj: TASR FINTA na VEĽKONOČNÉ vajíčka: Na vyfúknutie netreba dva OTVORY! Ak sa púšťate do zdobenia vajíčok, skúste jednoduchú fintu! Vďaka nej dostanete vnútro vajíčka ľahko von! 6. apríl 2023 Magazín

6. apríl 2023 Magazín FINTA na VEĽKONOČNÉ vajíčka: Na vyfúknutie netreba dva OTVORY! Ak sa púšťate do zdobenia vajíčok, skúste jednoduchú fintu! Vďaka nej dostanete vnútro vajíčka ľahko von!

Zdroj: TASR

Možno ste sa tiež doteraz trápili s prípravou kraslíc a potom ste to vzdali. Častým problémom je fúkanie cez dve dierky. Vedeli ste, že je jednoduchší spôsob ako sa zbaviť obsahu vajíčka? Je pravdepodobné, že po tejto finte už žiadnu inú techniku nepoužijete.

Nemusíte byť kúzelníkom

Zoberte špendlík alebo malé ostré nožnice a do škrupiny urobte otvor. Dierku opatrne zväčšujte. Ak bude dostatočne veľká, vložte do nej slamku – odporúčame tenšiu s ohybným kolienkom.

V čom spočíva fígeľ? Fúkaním do slamky vytvoríte tlak a ten postačí na to, aby obsah vajíčka prešiel rýchlo cez otvor smerom von. Skúsiť to môžete aj s injekčnou striekačkou. Dosiahnete taktiež výborné výsledky. Pozor, v tomto prípade pracujte opatrne, inak by mohlo vajíčko prasknúť.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk