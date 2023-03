19 Galéria Zdroj: Instagram.com/jurtapodkrivanom Slovenky ponúkajú jedinečné UBYTOVANIE: Noc v JURTE neprináša len skvelý spánok Túžite po zážitkoch už počas ubytovania? Skúste vymeniť penzión či hotel za typické mongolské obydlie. V jurte zažijete jedinečný relax, spojenie s prírodou a je možné, že aj niečo viac. 25. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle

25. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle Slovenky ponúkajú jedinečné UBYTOVANIE: Noc v JURTE neprináša len skvelý spánok Túžite po zážitkoch už počas ubytovania? Skúste vymeniť penzión či hotel za typické mongolské obydlie. V jurte zažijete jedinečný relax, spojenie s prírodou a je možné, že aj niečo viac.

Michaela Kučerová a Michaela Šipeková prevádzkujú pod Kriváňom jedinečné ubytovanie. V strede malebnej dedinky s názvom Vavrišovo, ležiacej vo východnej časti Liptovskej kotliny, nechali vystavať kruhovitú stavbu – známu ako jurta. Tá je typická pre obyvateľov Mongolska a naberá na popularite aj v ďalších ázijských krajinách. Redakcia Dnes24 zisťovala, aké je to v jurte prespať a aké benefity prináša.

Keď je spánok zážitkom

„Spaním v jurte prinášame jedinečný zážitok z kruhovej stavby, v ktorej energia prúdi v kruhu a tak „nenaráža“ na rohové a lomené prekážky. Môže voľne plynúť a prúdiť. To prináša zdravý a príjemný spánok. Keďže ide o stan, spojenie s prírodou je silnejšie a vzduch je čerstvejší. Ten, kto si chce dopriať ráno (za pekného jasného počasia) krásny výhľad, si nechá žalúzie odtiahnuté a rovno z postele sa mu naskytne výhľad na naše Vysoké Tatry a na tradičné vavrišovské stodoly,“ opisuje pre Dnes24 nadšene jedna zo spomínaných Sloveniek. Ak sa ubytujete počas jari, prekvapí vás všadeprítomná zeleň spolu s rozkvitnutými čerešňami a slivkami.

„Ďalším jedinečným zážitkom je to, keď vojdete pod rúškom tmy do jurty a rozsvieti sa – postarali sme sa o zážitok aj s rozložením svetielok a možných variácií. Čistou romantikou je i to, keď necháte „horieť ohník“ v strede jurty (vykurovacie plynové ohnisko v strede stanového obydlia, poz. red. ). A to už len doladíte napríklad pohárom vína,“ vykresľuje M. Šipeková.

Veľká časť je z Mongolska

Jurta je často našincami zamieňaná za akýsi obyčajný stan, no rozdiel nekončí len pri kruhovitom pôdoryse. Obydlie ukrýva sofistikovanú konštrukciu. Chceli sme preto vedieť, čo všetko je: Made in Mongolia. „Originálna je len jurta, jej diely – dve vrstvy plachiet, ovčia plsť, zdobená konštrukcia rámov s kruhovým otvorom navrchu a drevená kruhová mriežka zo smrekovca, ktorá je viazaná jačou srsťou,“ opisujú majiteľky.

Vrchnú vrstvu plachty nechali ušiť v Čechách, aby spĺňala podmienky európskej klímy: „V Mongolsku je totiž 290 dní v roku slnko, málo dažďa a potom veľa snehu.“

Slovenky stavili na prírodné materiály. Jurta je zariadená útulne s nádychom modernosti.

„Zariadenie sme chceli moderné, viete, v Mongolsku nábytok a celé vnútro jurty pôsobí špinavo a neútulne, to by sme naše európske pomery nemohli tak zariadiť.“ Vnútorný priestor skrášľuje napríklad aj storočná truhlica.

Jurta v Liptovskej kotline vyzdvihuje tradičnosť a vďaka malým zmenám ponúka viac, než by pôvodne mohla poskytnúť návštevníkom: „Dvere sme prispôsobili tak, aby z nich bol výhľad na Kriváň, čiže sme upustili od tradičných pevných tmavých zdobených mongolských dverí. Ak by sme jurtu uzavreli, pripravili by sme ľudí o zážitok z výhľadu,“ vysvetlila Kučerová. Aby hostí o to neukrátili, nechali do jurty nainštalovať presklené dvere a ako tienidlo použili vnútorné žalúzie.

Ohreje v tuhej zime

Nemusíte sa obávať ani chladného počasia. V jurte nebudete drkotať zubami. V jej srdci je ohnisko, ktoré dokáže obslúžiť každý: „Máme dva zdroje vykurovania – spomínané plynové ohnisko, ktoré sa vyhreje pomerne rýchlo až na príjemných 26 stupňov. Druhý zdroj vykurovania je oscilujúci infražiarič s tromi stupňami vykurovania. Návody na obsluhu vysvetľujeme pri pobyte, aby si každý vedel teplo udržať samostatne. Je možné využiť aj našu sudovú saunu, ktorá je ďalšou formou dodatočného zahriatia.“

V prípade silných mrazov je potrebné spustiť plynové ohnisko približne hodinu pred príchodom hostí. Vďaka ohrevu sa tak jurta môže stať vašim domovom napríklad aj na Silvestra.

Nezadusíte sa v nej

Zisťovali sme, ako cez jurtu prúdi vzduch, keď nemá klasické okná: „Stále ide o stan, aj keď je zateplený. Vzduch prúdi najmä zospodu pri styku plachiet s podlahou a to cez štrbiny a ešte cez dvere.“

V lete je možné občas otvoriť aj vrchnú plachtu na prevetranie, vďaka čomu začne prúdiť vzduch cez kruhový otvor konštrukcie. Ako však pripomínajú majiteľky jurty, plachtu nenechávajú odhalenú počas noci. V prípade dažďa by si totiž hostia bez ich pomoci neporadili s uzatvorením otvoru.

Ako dlho trvá postaviť jurtu?

Možno vás tiež zaujíma, ako dlho trvá vystavenie kruhového obydlia a či to boli Slovenky, čo svoj nápad s ubytovaným svojpomocne pretavili do reality.

„Stavba jurty bola rýchla záležitosť, za tri dni bola komplet hotová konštrukcia s podlahou,“ zhodli sa obe Michaely. Paradoxne, samotné zariaďovanie jurty bolo dlhším procesom, pretože Slovenky hľadali, kombinovali a dolaďovali každý prvok v nej.

Vznikla pod rukami Mongola

Napriek tomu, že obe majú v sebe kus dobrodružného ducha a neboja sa výziev, prácu nechali predsa len na odborníka. Stavbu zverili do rúk istého Mongola, ktorý žije už 13 rokov v Čechách. On a jeho tím si doviezli všetko potrebné z Mongolska a následne sa pustili do stavby podľa tradičného postupu.

Tam, kde staviteľ z Mongolska skončil, šikovné Slovenky pokračovali. Majiteľky ponúkajú okrem zážitku z jedinečného ubytovania aj jeho spojenie s krásnymi výhľadmi, čo umocňuje pobyt. Tak čo, dali by ste sa zlákať na takéto ubytovanie aj vy?

