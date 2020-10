Dnes o 09:57 Barbara Dallosová Zo Slovenska FOTO a VIDEO z plošného testovania na severe: Samosprávy hlásia komplikácie

Vojaci, zdravotníci a ľudia čakajúci v radoch. Na Orave a v Bardejove začalo pilotné testovanie. Samosprávy museli už zrána riešiť prvé problémy.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Na Orave a v Bardejove už prebieha pilotné celoplošné testovania na ochorenie COVID-19, ktoré potrvá do nedele 25. októbra 2020.

Otestovaných by malo byť asi 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

Komplikácie na Orave

Testovanie sa začalo vo viacerých oravských samosprávach s oneskorením. V Dolnom Kubíne a Námestove museli pre nedostatok zdravotníkov zlúčiť dve odberné miesta do jedného. Uviedli to predstavitelia samospráv.

V Dolnom Kubíne, Tvrdošíne aj Námestove čakali ľudia pred odbernými miestami už pred ich otvorením. „Je to mierne chaotické a zmätočné, pretože je na to čas, aký je – dnes sa len doviezol materiál. Ale klobúk dole pred Ozbrojenými silami, ktoré to zabezpečujú – rozbaľujú materiál, postupne sa navážajú testy. Dá sa povedať, že odberné miesta fungujú. Akurát, že je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Už minimálne dve odberné miesta sa museli zlúčiť do jedného, aby vôbec mohlo fungovať,“ zhodnotil situáciu prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík.

Situácia v Bardejove

Od skorého rána čakalo približne 100 obyvateľov Bardejova pred Základnou školou na ulici Komenského, kde je jedno z odberných miest na testovanie. Samotný obder sa začal s asi polhodinovým meškaním, tesne pred 8.00 hod. dorazila časť materiálu.

„Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby úlohy, ktoré na nás boli kladené, či už zo strany štátnych orgánov alebo ministerstva obrany, aby sme ich so cťou splnili,“ uviedol hovorca mesta Štefan Hij. Pre problémy s materiálom sa podľa jeho slov nezačalo s testovaním na sídlisku Vinbarg, v areáli spojenej školy Juraja Henisha a v Dlhej Lúke, kde malo byť mobilné odberné miesto. Celkovo je v meste 14 odberných miest.

Problémy rieši krízový štáb

Vzniknuté problémy v súvislosti s plošným testovaním v Bardejove aktuálne rieši mestský krízový štáb. Informoval o tom hovorca mesta Štefan Hij.

„Drvivá väčšina problémov nie je zavinená samosprávou. Ide o chýbajúce certifikáty o absolvovaní testu, absenciu zdravotníckeho materiálu a nedostatok personálu operatívne rieši armáda v tesnej spolupráci s mestom. V Bardejovskej Zábave bude testovanie spustené o 14.00 hod. popoludní. V kine Žriedlo okolo 10.30 hod., chýba tam zdravotnícky materiál aj personál. Rieši sa aj otázka osvetlenia exteriérov, keďže na mnohých odberných miestach sa realizujú odbery práve vonku,“ povedal Hij.

Ako zdôraznil, problémy spojené s testovaním nie sú zavinené samosprávnymi orgánmi. „Prijímame však všetky kroky, aby sme ich v súčinnosti so štátnymi orgánmi operatívne riešili. Na mestský krízový štáb postupujú informácie o postupnej normalizácii situácie na všetkých štrnástich odberných miestach,“ skonštatoval Hij a poprosil všetkých o pochopenie, ohľaduplnosť a zodpovednosť.

Len jeden deň

V niektorých obciach Bardejovského okresu sa plošné testovanie na ochorenie COVID-19 ešte nezačalo, niekde sa ukutoční len jeden deň.

Vo Sveržove podľa starostu Pavla Ceľucha odberný tím ešte nedorazil. „Sú tu vojaci, polícia, všetko je pripravené, ale bez zdravotníkov. Testy máme, ale nemáme k nim certifikáty a dezinfekciu. Boli tu už ľudia a odišli,“ povedal Ceľuch.

„V našej obci sme ešte odberné miesto neotvorili. Čakali sme na dodanie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok,“ povedala starostka obce Richvald Zuzana Germanová. S testovaním tam majú začať o 10.30 hod.

„U nás sa ešte netestuje. Podľa harmonogramu budú u nás testy prebiehať až v nedeľu,“ doplnil starosta obce Brezov Ladislav Lukáč.

V sobotu (24. 10.) sa začne testovať v obci Kochanovce, Kučín, Jedlinka, Livov a v ďalších obciach. V Lopúchove budú testovať až v nedeľu (25. 10.). V Raslaviciach začali s testovaním približne o 9.00 h, najprv testovali odberný tím. V obciach Hažlín a Zborov nehlásia problémy s testovaním.

„Všetko je v poriadku, vysoká organizovanosť tímu i obyvateľstva, za hodinu bolo otestovaných 30 ľudí,“ priblížil starosta obce Smilno Vladimír Baran.

„Začali sme ráno o 8.00 hod. Zatiaľ všetko v poriadku. Netvoria sa nám žiadne rady, nakoľko sme si ľudí rozdelili na dni a hodiny,“ dodal starosta obce Hertník Jozef Semanek.

Testy aj v rómskej osade

V obci Lenartov v Bardejovskom okrese sa začalo s testovaním na COVID-19 v piatok ráno. Ako uviedla starostka Jana Bľandová, najprv otestovali policajta, administratívne pracovníčky a zdravotníkov.

„U nás sa testuje od piatka do nedele (25. 10.). Dnes do 12.00 h je vyhradený čas pre seniorov, imobilných ľudí a zamestnancov obce. Od 13.00 hod. do 20.00 hod. pre ostatných občanov,“ uviedla Bľandová s tým, že v sobotu (24. 10.) sa bude testovať v rómskej osade.

V nedeľu (25. 10.) sa bude podľa jej slov testovať na obecnom úrade a môžu sa ho zúčastniť všetci obyvatelia, ktorí majú záujem.

Prinášame vám prvé zábery z plošného testovania v Bardejove a v obci Kráľovany v Dolnokubínskom okrese.

