FOTO auta, aké ste na ceste ešte nestretli: Dôchodca Ján skonštruoval unikátne vozidlo z dreva

I keď si v ňom jazdu už vyskúšal, rád by ho aj oficiálne prihlásil. Zoznámte sa so špeciálnym autom, za ktorým stojí dôchodca Ján Hančin z východného Slovenska.

Ôsmy ročník Dňa remesiel na Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou využil Ján Hančin z obce Ulič v okrese Snina na premiérovú verejnú prezentáciu svojho dreveného prototypu vozidla Škoda Beskyd. Ako uviedol pre médiá, inšpiráciou na názov sú Beskydy, pod ktorými Ulič leží.

2 roky práce

„Pomenoval som ho Škoda Beskyd, aj keď takýto model neexistuje,“ povedal Hančin o svojom štvrtom diele s tým, že ako podvozok, motor a prevodovku použil vozidlo značky Škoda 1202 z roku 1956.

„Zadná časť nákladného priestoru je celodrevená, nosníky sú dubové, podlaha a bočnice sú z borovice. Čo sa týka kabíny, tá je tiež celodrevená, dubová, ale je potiahnutá plechom,“ opísal ďalšie parametre prototypu, ktorého výroba, financovaná z vlastných prostriedkov, mu trvala dva roky.

100 km/h

Ako doplnil, podľa technického preukazu by malo byť vozidlo schopné jazdiť rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu so spotrebou 9,6 litra. „Toto však nie je auto o rýchlosti,“ dodal s tým, že i keď si v ňom jazdu vyskúšal, rád by ho aj oficiálne prihlásil.

Rovnako ako pri svojich predošlých troch výtvoroch si vyučený stolár, ktorý sa však k remeslu vrátil až na dôchodku, vyrobil mnoho súčastí vozidla vrátane oplechovania sám. S prednou kapotou mu pomohli priatelia, profesionáli v Humennom. Súčiastky, ktoré si vyrobiť nevedel, napríklad predné blatníky, kúpil cez internet z Česka.

Posledný výtvor?

Prvým vozidlom, ktoré Hančin vlastnoručne vyrobil ešte v 80. rokoch 20. storočia, bol prerobený autokaravan z Avie. Na Dni remesiel sa na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou prezentoval prvýkrát v roku 2014 s dreveným vozidlom Škoda Amatér, konštrukčne založenom na Škode Octavia zo 60. rokov, o dva roky neskôr predstavil na rovnakom podujatí dvojmiestnu ekologickú trojkolku Ekosport na pedálový a batériový pohon. Ako uviedol, aj pre finančnú náročnosť bude Škoda Beskyd jeho posledným výtvorom.

Zdroj: TASR