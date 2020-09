11. september 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Futbalista Škriniar je šťastím bez seba: Keď zbadáte jeho priateľku, pochopíte prečo! FOTO

Má dôvod na oslavu! Slovenský špičkový futbalista Interu Miláno Milan Škriniar vytrúbil do sveta radostnú správu. Po prvý raz sa stane otcom!

6 Galéria

Zdroj: Instagram.com/milanskriniar

Rodák zo Žiaru nad Hronom má v posledných týždňoch síce problém sa dostať do zostavy slávneho talianskeho klubu, ale to ho teraz až tak netrápi.

Ukázal jej bruško

Niežeby sa Škriniar vykašľal na tréningy či by mu bolo jedno, že stratil pevné miesto v základnej zostave Interu, proste má radosť z veľkej životnej udalosti. Tá je, že sa stane onedlho otcom. Vyzerá to tak, že to partneri tajili dlhšie, keďže Barbora má už bruško riadne veľké.

„Čoskoro príde nová životná etapa. Milujem ťa,“ napísal Milan na sociálnu sieť a pridal aj záber plný lásky.

Gratulácie z každej strany

Okamžite po zverejnení statusu sa začali Škriniarovi ozývať s gratuláciami jeho spoluhráči, napríklad z národného tímu Slovenska. Nechýbali Lobotka, Hancko alebo Haraslín. Či to bude chlapec alebo dievčatko, ešte obranca neprezradil.

Zdroj: Dnes24.sk