28. august 2021 Magazín Geniálne jednoduchá HÁDANKA, ktorá vám dá zabrať: Dokážete ju vyriešiť? Niektoré rébusy nás dokážu poriadne potrápiť. Podarí sa vám priradiť žiarovky k vypínačom?

Svet hádaniek ponúka množstvo výziev. Niektoré rébusy vyžadujú bystrú myseľ, iné zase logické uvažovanie a na vyriešenie ďalších vám nesmie chýbať dávka zdravého „sedliackeho“ rozumu.

Dnes sme si pre vás pripravili hlavolam, ktorý sa na prvý pohľad zdá náročný, no odpoveď je viac ako jednoduchá.

Dve oddelené miestnosti

Predstavte si situáciu, v ktorej dostanete novú prácu a váš šéf sa rozhodol, že si vás poriadne otestuje.

Zaviedol vás do miestnosti, v ktorej sa nachádzajú iba tri vypínače.

Vo vedľajšej miestnosti sú do elektrickej siete zapojené tri obyčajné stolné lampy so žiarovkami.

Rozlúštite hádanku?

Každý z vypínačov v prvej miestnosti vedie k jednej z troch lámp.

Ako zistíte, ktorý vypínač patrí ktorej žiarovke?

Aby to nebolo také jednoduché, do miestnosti so stolnými lampami môžete vstúpiť iba jediný raz a obe miestnosti oddeľujú nepriehľadné dvere.

Skôr, ako si pozriete odpoveď, ktorú nájdete nižšie, skúste najprv hlasovať v ankete.

Myslíte si, že poznáte riešenie hádanky?



Áno 71.4% Nie 28.6%

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk