Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Greenpeace v boji proti Putinovi: Aktivisti chcú nedeľný ZÁKAZ šoférovania Vysoká spotreba pohonných hmôt v Európe podľa aktivistov plní vojnovú pokladnicu Vladimirovi Putinovi. Navrhujú deň v týždni úplne bez áut. 16. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Konflikt Ruska a Ukrajiny vyháňa ceny pohonných hmôt na historické maximá. Zatiaľ čo pre bežného človeka to znamená bolestivejšie tankovanie, ekologickí aktivisti upozorňujú aj na ďalší aspekt.

Peniaze pre Putina

Nemecká sekcia Greenpeace bije na poplach. Aktivisti tvrdia, že peniazmi za ruskú ropu pomáha Európa financovať Putinovu inváziu na Ukrajine.

„Každé naplnenie nádrže, každá dodávka vykurovacieho oleja vlieva peniaze do Putinovej vojnovej truhlice,“ hovorí dopravný expert Greenpeace Benjamin Stephan.

„Táto neúnosná finančná pomoc pre Putinov útok na Ukrajinu by sa zajtra mohla výrazne znížiť. Všetko, čo je potrebné, je politická odvaha a druh podpory, ktorú momentálne vidíme vo všetkých oblastiach,“ dodáva Stephan.

Desať riešení

Nemeckí eko aktivisti predstavili na svojom webe tiež desať konkrétnych opatrení na zníženie spotreby ropy v krátkodobom horizonte.

Medzi nimi je napríklad zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na cestách, preferovanie vlakovej a cyklodopravy pred automobilovou či náhrada vnútroštátnych letov inými alternatívami.

Nedele bez áut

Niektoré z navrhovaných riešení sú na báze dobrovoľnosti, napríklad využívanie cyklodopravy, iné by však potrebovali politickú reguláciu. Jedným za takých je napríklad myšlienka nediel bez áut.

Greenpeace hovorí o viacerých scenároch. Ak by bola nedeľa bez áut vyhlásená dva razy do mesiaca, predaj pohonných hmôt by vraj v Nemecku za rok klesol o 1, 3 milióna ton.

„Ak by bola každá nedeľa vyhlásená za deň bez áut, ušetrilo by sa 2,9 miliónov ton paliva,“ stojí vo výpočtoch aktivistov.

Výnimky

Greenpeace sa odvoláva na myšlienku, ktorá sa objavila už počas ropnej cenovej krízy v roku 1973, kedy sa zákaz šoférovania uložil na štyri nedele.

Nedeľný zákaz by však neznamenal, že na cesty by nesmeli vyjsť žiadne autá. Výnímky by sa mali týkať napríklad taxíkov, verejnej dopravy, policajných áut, sanitiek či zásobovania.

