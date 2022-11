Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Gröhling sa ohradil voči slovníku Borisa Kollára: Zemanovej „PINDANIE“ mu ide na nervy! Predseda a podpredseda parlamentu Boris Kollár a Peter Pčolinský dnes na tlačovke ku kybernetickému incidentu využili príležitosť na to, aby ostro skritizovali SaS. 2. november 2022 ELA Politika

2. november 2022 ELA Politika Gröhling sa ohradil voči slovníku Borisa Kollára: Zemanovej „PINDANIE“ mu ide na nervy! Predseda a podpredseda parlamentu Boris Kollár a Peter Pčolinský dnes na tlačovke ku kybernetickému incidentu využili príležitosť na to, aby ostro skritizovali SaS.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Šéf parlamentu v súvislosti s technickým zlyhaním priblížil, že problém sa začal o 10.43 h vo štvrtok (27. 10.), teda ešte pred hlasovaním, a následne začali kolabovať jednotlivé systémy.

Zemanovej „pindy“

Kollár zároveň odmieta konšpirácie SaS, že koalícia nemala dostatok poslancov a preto sa schôdza prerušila. Tvrdí, že vo štvrtok mali v pléne počty na to, aby im návrhy prešli.

„Toto by som očakával od inej strany, nie od SaS,“ povedal. Podotkol, že SaS síce namieta blokovania schôdzí, no sama to občas robí.

Sulíkova SaS podľa Kollára apeluje na to, aby sa NR SR otvorila čím skôr len preto, aby ju znova mohli zablokovať. Peter Pčolinský zároveň uviedol, že bordel v parlamente, na ktorý sa sťažuje šéfka klubu liberálov Anna Zemanová, vytvára aj ona sama. Boris Kollár dokonca povedal, že „jej pindanie mu už ide na nervy“.

SaS sa ohradila

Strana SaS sa ohradila voči Kollárovým slovám. Šéfka poslaneckého klubu strany Anna Zemanová poznamenala, že hekerský útok sa nepotvrdil už minulý týždeň a funkčnosť hlasovania sa mala overiť skôr.

Hovorí o chaose vo vedení parlamentu, v riadnej krajine by podľa nej predseda snemovne podal demisiu. Namieta tiež, že Kollár svojvoľne rozhodol o prerušení schôdze do 8. novembra. Šéf parlamentu sa odvolával na dohodu väčšiny.

Podpredseda SaS Branislav Gröhling sa ohradil voči slovníku, aký použil Kollár, keď sa vyjadroval na adresu Anny Zemanovej a jej vyjadrenia prirovnal k „pindám“.

„Urážal ju len preto, lebo si poctivo robí svoju prácu,“ povedal exminister školstva Gröhling. Urážanie žien je podľa neho pre menšinovú koalíciu Eduarda Hegera typické. „Neviem, či si musia dokazovať svoju mužnosť takýmto spôsobom, že budú urážať ženy v politickom živote,“ skonštatoval a dodal, že žien v politike je málo.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR