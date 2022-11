Zdroj: Reprofoto TA3 Dusno v Žehre neutícha: Útek pred osadníkmi! Starosta musel spať v LESE, bojí sa o svoj život Aj keď sa polícia zaoberá konfliktom dvoch skupín miestnych Rómov v spišskej obci Žehra, víťaz volieb Jozef Mižigár pokoj nemá. 2. november 2022 ELA Krimi

Zatiaľ čo neúspešní kandidáti komunálnych volieb si pomaly ale isto balia kufre a novozvolení starostovia sa chystajú ujať svojich funkcií, Jozef Mižigár rieši úplne iné starosti. A to od vyhlásenia volebných výsledkov.

V Žehre sú stále nepokoje

Už včera sme vás informovali o tom, že od víkendu je v obci Žehra (okres Spišská Nová Ves) také dusno, až musela zasahovať polícia. Časť miestnych Rómov sa nedokáže zmieriť s tým, že novozvoleným starostom je práve Mižigár. Medzi víťazom volieb, Jozefom Mižigárom, a druhým v poradí, Mariánom Mižigárom, bol rozdiel iba 33 hlasov.

Mnohí si teda myslia, že voľby boli zmanipulované. Sympatizanti oboch kandidátov sa v noci z pondelka na utorok postavili proti sebe a konflikt bol na svete.

Nechýbali kamene, vidly a údajne aj sekery. Poškodené boli aj viaceré autá. Na miesto prišla polícia a potýčku ukončili varovné výstrely do vzduchu. Prísť museli aj záchranári. Ich prítomnosť ale neskôr policajná hovorkyňa upresnila.

„Vzhľadom na skutočnosti, ktoré boli už počas utorkového dňa prezentované v médiách, chceme uviesť na pravú mieru, že sanitky, ktoré sa nachádzali na mieste, boli privolané z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov, ktorí neboli účastníkmi incidentu, ale si ich sami zavolali,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Spali v lese

Hoci sa polícia prípadu ujala, víťaz starostovských volieb Jozef Mižigár pokoj nemá. Spal spolu so svojou rodinou poslednú noc v lese. Má strach o svoj život. Ako povedal pre televíziu TA3, domnieva sa, že sympatizanti protikandidáta sa ho usilovali fyzicky zlikvidovať.

„Začal vykrikovať, že neprežijem do sľubu, a že nezložím sľub, pokým ma nezabijú,“ povedal Jozef Mižigár. Útočníci sa podľa jeho slov dostali do jeho bytu, no on utiekol s rodinou cez les. Agresori sa mali vyhrážať aj jeho rodine v zahraničí.

„Mám ďalšiu rodinu v Anglicku a už porozbíjali okná a chceli im podpáliť domy. Žiadam cez médiá, aby mi polícia poskytla pomoc a ochránili moju rodinu aj mňa,“ povedal na kameru so slzami v očiach starosta.

Prívrženci protistrany útok nepripúšťajú. Chcú sa ale obrátiť na Najvyšší správny súd. „Sme zistili skutočnosti, že naozaj tie voľby boli zmanipulované,“ povedal pre TA3 anonymne jeden z členov volebnej komisie.

Prvotné úkony a získavanie dôkazového materiálu boli podľa Ivanovej na mieste veľmi náročné. „Po upokojení situácie policajti zadokumentovali poškodené vozidlá a začali trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, trestný čin poškodzovania cudzej veci a v treťom prípade aj pre trestný čin výtržníctva,“ dodala k prípadu hovorkyňa.

