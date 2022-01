Zdroj: TASR/Martin Baumann Heger sa obáva referenda: Podľa neho hrozí vážna vec, Žilinkovi prestáva rozumieť Premiér Eduard Heger (OĽANO) upozorňuje na riziká pri doplnení Ústavy SR o možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR aj referendom. Dnes o 14:56 Správy Politika

Premiér sa obáva častého opakovania volieb a zneužívania tejto možnosti populistami. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poukázal na to, že v období krátko po voľbách vlády nastavujú svoje ďalšie fungovanie či plány a krátko pred voľbami zas prebieha kampaň. Aj vzhľadom na to by podľa neho nedokázali jednotlivé vlády nič poriadne urobiť.

Naštrbené vzťahy

V súvislosti s predložením návrhu na zmenu ústavy do parlamentu zo strany koaličného poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) uviedol, že predkladanie návrhov bez súhlasu koaličnej rady naštrbuje vzťahy medzi partnermi.

„V koalícii máme pravidlo, myslím si, že je dobré, že sa vždy dohodneme na tom, kto čo podá do parlamentu. Aj v minulosti boli návrhy, ktoré to nerešpektovali a spôsobuje to vždy naštrbenie vzťahov. Aj tento krok poslanca je tým istým krokom,“ povedal.

NIE okrúhlemu stolu

Čo sa týka obsahu zmien, podčiarkol potrebu kvalitnej a odbornej diskusie. Naďalej nevidí dôvod na to, aby sa hnutie OĽANO zúčastnilo na okrúhlom stole, ktorý v súvislosti s referendom o predčasných voľbách zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Žilinkovi prestáva rozumieť

Premiér Eduard Heger má pochybnosti aj v súvislosti s dohodou o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, ktorej nadviazanie mal v Ruskej federácii dohodnúť generálny prokurátor Maroš Žilinka so svojim náprotivkom Igorom Krasnovom.

Upozornil, že kybernetické hrozby prichádzajú aj zo strany Ruska. Šéfovi prokuratúry podľa vlastných slov prestáva rozumieť.

„Často sa bavíme s lídrami krajín EÚ práve o narušovaní nášho kyberpriestoru a hovoríme o tom, ako sa chrániť pred hrozbami a, žiaľ, tieto hrozby prichádzajú aj z prostredia Ruskej federácie. Toto vo mne vyvoláva ešte väčšie pochybnosti,“ povedal na margo dohody, ktorú Žilinka avizoval po kritike jeho cesty do Ruska.

Heger podotkol, že s krajinami, ktoré majú problém s rešpektovaním základných práv a slobôd, eskalujú vojenské napätie alebo narúšajú územnú celistvosť inej krajiny, by sme nemali oslavovať.

Nateraz nepovedal, či by mal byť Žilinka disciplinárne stíhaný. Podľa vlastných slov však nerozumiem, prečo chce byť štítom v rukách opozície. Pripomenul, že jeho prvoradou úlohou je dohľad nad spravodlivosťou.

Rámcova zmluva s USA

Na margo obrannej dohody s USA vyhlásil, že ide len o rámcovú zmluvu. „Americká armáda nemôže doviezť na Slovensko na základe rámcovej dohody nič,“ zdôraznil s tým, že zmluva upravuje len všeobecné podmienky a na ich základe sa bude rokovať o prípadných budúcich dohodách, ktoré sa ešte budú schvaľovať vládou a parlamentom. Podotkol, že aktuálne je na Slovensku napríklad 20 alebo 30 ruských vojakov. „Starajú sa nám o štyri lietadlá, štyri migy. Títo vojaci majú voľný pohyb po Slovensku a stojí nás to 50 miliónov eur ročne,“ podčiarkol.

Pripomenul, že zmluva začala vznikať už za predchádzajúcej vlády. Zdôraznil, že jeho kabinetu sa podarilo dosiahnuť lepšie podmienky aj v porovnaní s inými krajinami. Kritiku súčasnej opozície označil za pokrytectvo. Podotkol, že práve predchádzajúca vláda rozhodla o nákupe amerických stíhačiek, pričom pre ne potrebujeme zrekonštruovať letiská, na čo by mali USA poskytnúť Slovensku v zmysle dohody financie.

Zdroj: TASR