27. február 2022 Politika Heger telefonoval s prezidentom Ukrajiny: SPÝTAL som sa ho, čím vie Slovensko pomôcť Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) sľúbil počas telefonického rozhovoru s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, že Slovensko podporí vstup Ukrajiny do Európskej únie.

Heger v sobotu večer zavolal ukrajinskému prezidentovi, aby ho informoval o ďalšej vládou SR schválenej pomoci pre Ukrajinu. Predseda vlády to uviedol na sociálnej sieti.

„Spýtal som sa ho, čím vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia, a preto som na nedeľu (27. 2.) okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať,“ vyhlásil premiér.

Ukrajinského prezidenta ubezpečil, že o ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou, sa Slovensko postará a poskytne im bezpečné útočisko.

Solidarita Slovákov

„Spomenul som mu aj vlnu solidarity, akú Slováci prejavili voči prichádzajúcim. Pevne dúfam, že sa táto tragédia čoskoro skončí v prospech slobodnej a demokratickej Ukrajiny,“ skonštatoval predseda vlády.

Spolu so Zelenským hovorili aj o pripravenosti Slovenska podporiť najtvrdšiu sankciu voči Rusku, a to odpojenie od medzinárodného platobného systému – SWIFT.

„Slovensko sa bude zasadzovať aj o integráciu Ukrajiny do štruktúr Európskej únie (EÚ) a NATO. Ukrajina dokazuje každý jeden ťažký deň bojov, že patrí do európskeho spoločenstva hodnôt a demokracie, patrí do EÚ,“ vyhlásil Heger.

Ukrajina podľa jeho slov môže rátať s tým, že Slovensko podporí všetko, čo napomôže prinavrátiť mier na ukrajinské územie.

