Zdroj: Facebook.com/Igor Matovič UBYTUJUTE utečencov z Ukrajiny? Matovič navrhne, aby ste dostali od štátu STOVKY eur! Vojnoví utečenci z Ukrajiny budú môcť od budúceho týždňa priamo na slovenskej hranici na počkanie získať status dočasného útočiska. 26. február 2022 han Zo Slovenska

26. február 2022 han Zo Slovenska UBYTUJUTE utečencov z Ukrajiny? Matovič navrhne, aby ste dostali od štátu STOVKY eur! Vojnoví utečenci z Ukrajiny budú môcť od budúceho týždňa priamo na slovenskej hranici na počkanie získať status dočasného útočiska.

Získajú tak plné zdravotné poistenie a nárok na dávky v hmotnej núdzi, ako aj možnosť zamestnať sa na Slovensku. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké o tom v sobotu informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Zároveň oznámil, že štát poskytne finančný príspevok komukoľvek, kto ubytuje ukrajinských utečencov. Navrhuje pritom, aby to bolo mesačne vo výške 100 eur na dieťa a 200 eur na dospelého.

Pomoc utečencom

Cieľom je podľa Matoviča ponúknuť utečencom maximálnu pomoc v núdzi. Poukázal pritom aj na to, že v súčasnosti sú medzi utečencami hlavne matky s deťmi. O dočasné útočisko s právom na tolerovaný pobyt budú môcť požiadať záujemcovia priamo po hraničnej kontrole.

„Je to taký, povedal by som, zjednodušený status azylanta, kde nebudú musieť čakať mesiace, kým ho získajú. Pevne verím, že maximálne do jednej hodiny budeme schopní priamo na hranici poskytnúť tento status dočasného útočiska s pracovným povolením, zdravotným poistením a nárokom na dávky v hmotnej núdzi,“ povedal minister na východe Slovenska.

Druhý pilier pomoci je poskytnutie finančného príspevku komukoľvek na Slovensku za ubytovanie Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou.

„Ktokoľvek znamená či už fyzickú, súkromnú osobu alebo majiteľa penziónu, hotela alebo samosprávu, charitu, cirkev. Ktokoľvek, kto sa rozhodne ubytovať utečenca z Ukrajiny. V pondelok (28. 2.) do nariadenia vlády navrhnem, aby bol príspevok 100 eur mesačne na dieťa a 200 na dospelú osobu. Znamená to, že pre tých, ktorí ubytujú matku s dvomi deťmi, to vychádza na 400 eur mesačne,“ konštatoval.

Slovensko má srdce

Evidovať týchto ľudí a preplácať prostriedky budú podľa neho samosprávy, čiže obce a mestá. „Samozrejme, že kompletné náklady s tým spojené im preplatíme z ministerstva financií,“ dodal Matovič. Prostriedky by sa nemali zdaňovať.

Ide podľa neho o dve kľúčové zmeny pri pomoci utečencom, došlo pritom aj k zhode s koaličnými partnermi. Slovensko aj takto podľa neho ukáže, „že má srdce a chce pomáhať ľuďom v núdzi“. V prípade, že by sa ukrajinskí utečenci nemohli domov vrátiť a ostali na Slovensku, videl by to ako pozitívum pre ekonomiku i demografiu krajiny.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR