Hegera mrzí, že záchranári protestovali: PREČO ich prirovnal ku Kotlebovi a antivaxerom?

Záchranári sa rozhodli prísť v utorok popoludní pred parlament, aby pripomenuli poslancom aj vláde, že neriešia ich postavenie v čase pandémie a hlavne chceli upozorniť na nenaplnené sľuby o zvyšovaní miezd v roku 2022. Kvôli covidu sa mali zdravotníci platovo vyrovnať s kolegami v okolitých krajinách.

Lenže, zakročila polícia! Informovali sme vás o tom v TOMTO ČLÁNKU.

Polícia obmedzila na osobnej slobode dve osoby, ktoré v utorok protestovali pred Národnou radou (NR) SR. Ako uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff, dôvodom boli podozrenia zo spáchania trestného činu. Polícia ich následne eskortovala na príslušné policajné oddelenie. Odtiaľ ich po štyroch hodinách prepustili.

Rieši to Žilinka

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave bezodkladne preskúmať zákonnosť, odôvodnenosť a primeranosť úkonov a rozhodnutí v trestnom konaní v súvislosti so zadržanými zdravotníckymi záchranármi.

Keďže podľa Szeiffa na mieste odmietli zaplatiť blokovú pokutu, budú nahlásení ich príslušnému Úradu verejného zdravotníctva SR. Jedným z predvedených na obvodné oddelenie bol prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.

Lekárske odborové združenie (LOZ), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR či Slovenská lekárska komora (SLK) vyjadrili zdravotníckym záchranárom podporu. Zásah polície považujú za unáhlený a odsudzujú ho.

Reakcia Hegera

V utorok večer bol Eduard Heger hosťom diskusnej relácie Zuzany Kovačič Hanzelovej, kde sa na margo týchto udalostí takto vyjadril: „Títo ľudia vozia covidových pacientov a počúvame od nich príbehy ľudí, ktorí sa nechceli dať očkovať. Majú moju plnú podporu, ale mrzí ma, že sa protest rozhodnú urobiť počas pandemických opatrení.“

„Som si istý, že nechcú byť v skupine s Ficom a antivaxermi. Minister vnútra mi to hlásil a povedal som, nech ich skúsia vyzvať, aby neporušovali opatrenia,“ dodal Heger.

„Osobne si myslím, že je škoda, že sa postavili do radu s ľuďmi ako je Kotleba a Fico a podobne, ktorí porušujú pravidlá. Nebolo to potrebné, pretože s nimi vedieme dialóg,“ doplnil Heger, ktorý súhlasil s poznámkou Zuzany Kovačič Hanzelovej, že to politicky nezvládli.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR