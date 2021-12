Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Od 17. decembra sa MENIA opatrenia: Večer nesmiete na pár výnimiek VON! A čo na VIANOCE? Vládny kabinet dnes oznámil, že výrazne uvoľňuje opatrenia v období pred, počas a po vianočných sviatkoch. Dnes o 15:51 Zo Slovenska

Dnes o 15:51 Zo Slovenska Od 17. decembra sa MENIA opatrenia: Večer nesmiete na pár výnimiek VON! A čo na VIANOCE? Vládny kabinet dnes oznámil, že výrazne uvoľňuje opatrenia v období pred, počas a po vianočných sviatkoch.

Od piatka 17. decembra bude platiť len zákaz večerného vychádzania, a to od 20.00 do 5.00 h. Výnimku bude mať napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov, na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia.

Budú kontroly

Kontroly dodržiavania opatrení budú pokračovať aj počas zákazu nočného vychádzania, povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Zároveň sa od piatka zavádza OTP režim v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov.

Znamená to, že cestovať touto dopravou môžu len zaočkovaní ľudia a tí, ktorí prekonali covid alebo majú test.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa v týchto dňoch podľa rezortu zdravotníctva stabilizovala aumožňuje uvoľniť nemocničné kapacity pred hroziacim nástupom epidemickej vlny.

„Počty pozitívne testovaných PCR, ako aj antigénovými testami na Slovensku ostatné dni naďalej zvysokého vrcholu klesajú. Naďalej je však počet pozitívne testovaných osôb za ostatných sedem dní vysoko nad maximom druhej vlny,“ uvádza sa v materiáli s tým, že klesá aj pozitivita testov. Poklesli i výjazdy záchranárov k pacientom s COVID-19. V nemocniciach je však naďalej vysoký počet pacientov.

Nočný zákaz vychádzania

Zo zákazu nočného vychádzania má výnimku cesta do a zo zamestnania, prípadne cesta na vykonávanie podnikateľskej a obdobnej činnosti v prípade, že nemôžu byť vykonávané ako práca z domácnosti.

Po 20.00 h je takisto možné zájsť do obchodu a prevádzok, ktoré poskytujú taxatívne vymedzené služby. Rovnako je povolená cesta (vrátane návratu) do zdravotníckeho zariadenia, cesta k lekárovi a od lekára i cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu vrátane cesty späť.

V nočných hodinách je tiež možné vyvetrať psa alebo mačku do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, povolená je takisto cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti vrátane cesty späť.

Výnimku má takisto cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia. Obmedzenie sa nevzťahuje ani na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.

Čo je povolené pre OP?

Povolená pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), je tiež cesta na bohoslužbu alebo na náboženský úkon.

Výnimku z nočného zákazu vychádzania majú aj držitelia poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Aktualizované nariadenie ponecháva režim OTP v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov, rovnako v platnosti ostáva zákaz zhromaždení viac ako šiestich osôb s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Minister dopravy má zabezpečiť možnosť testovania na medzinárodných civilných letiskách.

Stále bez reštaurácií

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár odchádzal spokojný z utorkového rokovania vlády, kde sa zúčastnil na diskusii o úprave pandemických opatrení. Prezradil však, že prevádzka reštaurácií zatiaľ predmetom úpravy nie je.

„Dohodli sme režim na Vianoce,“ potvrdil Kollár bez detailov. Úprava sa má týkať aj možnosti pre šport a športovanie detí, rovnako spresnenia nariadení pre prevádzky. „Spokojný odchádzam otvoriť schôdzu parlamentu,“ uviedol Kollár.

Masážne, solárne aj kozmetické salóny budú môcť byť otvorené pre zaočkovaných a ľudí, ktorí prekonali koronavírus, povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Dodal, že na otvorení reštaurácií nenašli ministri na rokovaní zhodu.

Uvoľňovanie pre zaočkovaných

Vicepremiérka Veronika Remišová taktiež povedala, že je spokojná, že vláda počíta s uvoľňovaním pre zaočkovaných. Ako dodala, konkrétne opatrenia odkomunikuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, detaily nechcela prezradiť.

