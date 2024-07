12. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Helena Vondráčková zažila poriadny ŠOK: Pod gaučom našla veľkého HADA! Takto si vytúžený oddych určite nepredstavovala. Helena Vondráčková našla v hausbóte, v ktorom bola s priateľmi, dlhého hada.

77-ročná speváčka Helena Vondráčková zažila poriadny šok. Užívala si leto na svojom hausbóte, no všetko sa v zlomku sekundy zmenilo na drámu.

Had sa plazil kuchyňou

Legendárna speváčka vo štvrtok (11. júla) objavila vo vnútri hausbótu viac ako pol metra dlhého hada!

Ako informoval Blesk.cz, pravdepodobne išlo o jedovatú vretenicu, ktorá sa plazila kuchyňou a mierila k posteli, na ktorej spali ľudia.

„Máme tu kamarátov, ktorí si hada všimli, ako sa plazí kuchyňou. Okamžite sme všetci boli v pohotovosti, hlavne teda naša sučka Jessie,“ povedala Vondráčková.

Speváčka dodáva, že had sa potom odplazil pod sedačku a ona zavolala hasičov, ktorí prišli do niekoľkých minút.

Vystrašená speváčka

„Museli sme tú sedačku rozobrať, aby sa k nej dostali. Mali svoje nástroje, ktorými ju po niekoľkých minútach dostali do vedra, ktoré prekryli igelitom. No a potom ju vypustili do prírody. Ešte teraz sa trasiem, pri pomyslení, čo sa mohlo stať,“ povedala zhrozená speváčka.

Vondráčková si konečne začala užívať leto. Len nedávno vypredala pražskú O2 arénu a tešila sa na príjemný relax. Na hausbóte spolu s priateľmi oslavovala svoje nedávne narodeniny.

"Takéto prebudenie sme nikto nečakali. Prajem všetkým, aby toto zažiť nemuseli,“ dodala Vondráčková, podľa ktorej sa hasiči dohadovali, či nemohlo ísť o užovku, ale neskôr sa priklonili k tomu, že neželaným návštevníkom bola vretenica.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk