24. júl 2024 Kultúra Slávny herec Keanu Reeves poriadne ŠOKOVAL: Na SMRŤ myslím neustále! Hviezdny herec šokoval fanúšikov. Rozrušili ich jeho slová o myšlienkach na smrť. Čo je za tým?

59-ročný Keanu Reeves patrí medzi najobľúbenejších hercov. Hviezda mnohých filmov najnovšie poriadne prekvapila fanúšikov.

Reeves, ktorý je známy svojou skromnosťou a dobrosrdečnosťou, poskytol zaujímavý rozhovor.

Ako sa ukázalo, herec otvorene priznal, že čoraz častejšie myslí na smrť!

Otvorená spoveď

„Mám 59 rokov, takže neustále myslím na smrť,“ povedal herec pre BBC. Podľa hollywoodskej hviezdy je to dobré.

„Dúfam, že to nie je divné, no verím, že vďaka tomu oceníme život, ktorý máme a potenciálne vzťahy, ktoré môžeme mať,“ vysvetľuje.

Prečo to prezradil?

Herec, ktorého preslávila napríklad séria Matrix či John Wick, najnovšie vydáva prvý román. To bol aj dôvod, prečo sa v BBC rozhovoril o živote a myšlienkach na smrť.

Kniha The Book of Elsewhere, ktorú napísal v spolupráci s britským autorom sci-fi China Miéville, totiž sleduje nesmrteľného bojovníka, ktorý chce byť schopný zomrieť.

