ZOMREL herec z obľúbeného seriálu M*A*S*H: Prehral boj s RAKOVINOU

Vo veku 79 rokov zomrel obľúbený herec Whitney Rydbeck. Diváci si ho môžu pamätať zo známeho seriálu MASH, kde stvárnil postavu seržanta „Hondo“ McKeeho. Jeho najväčšou úlohou bola jedna z postáv filmu Piatok trinásteho 6: Jason žije. Vidieť sme ho mohli vo viacerých sitkomoch a filme Rocky II.

Informácie priniesol režisér spomínaného filmu Piatok trinásteho Tommy McLoughlin. Prezradil to na svojom Instagrame.

„Prišli sme nielen o skutočne vtipného komika a herca… ale aj o jednu z najlepších ľudských bytostí, aké som kedy poznal. Boh ti žehnaj a odpočívaj v pokoji Whitney Rydbeck. Naša strata je zisk nebies,“ napísal režisér.

Na sklonku kariéry sa zameral na reklamné kampane. Vyučoval dokonca herectvo na Pasadena City College.

The Hollywood Reporter informoval, že Whitney Rydbeck zomrel v kalifornskom hospici v Chatsworthe.

Herec podľa zahraničných médií podľahol komplikáciám spojeným s rakovinou prostaty.

