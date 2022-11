Zdroj: Rastislav Búgel , Jaro Lerby Chobot HK Nitra má fanúšika roka: TAKTO fandí hokejistom papagáj FILIP, VIDEO Papagáj Filip by sa pokojne mohol uchádzať o titul fanúšik roka. Vypočujte si, ako dokáže povzbudzovať domácich hokejistov. 5. november 2022 Správy Zo Slovenska

5. november 2022

HK Nitra má fanúšika roka: TAKTO fandí hokejistom papagáj FILIP, VIDEO

Papagáj Filip by sa pokojne mohol uchádzať o titul fanúšik roka. Vypočujte si, ako dokáže povzbudzovať domácich hokejistov.

Zdroj: Rastislav Búgel , Jaro Lerby Chobot

Hokejovému fanúšikovi Jarovi z Nitry sa podarilo zachytiť perfektné video, ako jeho 8-ročný papagáj Filip povzbudzuje domácich hokejistov.

„Šeci spívame, Nitra majster je. Pome Nitra, pome Nitra, hej, hej, hej,“ fandí papagáj Filip a dodáva: „Nitra do toho“.

Učí sa rýchlo

Pokrik začal učenlivý papagáj žako trénovať ešte pred ziskom majstrovského titulu. „Keďže chodím na hokej, tak som sa rozhodol, že by som ho niečo naučil z tohto prostredia. Začalo to sezónou 2015/2016, keď sa našim hokejistom darilo. Tak sme začali trénovať,“ prezradil Jaro.

„Všetky pokriky vedel už vo februári 2016, keď sme my ostatní fanúšikovia o majstrovskom titule začali pomaly snívať. Až som sa bál, že to bude vykrikovať a nebude to pravda, ale hokejisti to dali,“ dodáva.

Chceš pivo?

Okrem toho, že Filip vie poriadne fandiť, dokáže aj pozdraviť a rád ponúkne aj pivo či kávu. „Vie pozdraviť. Opýta sa, ako sa mám, či chcem pivo. Polovičky sa opýta, či chce kávu. Keď idem z domu, povie: Ideš von? čau, čau..,“ vymenúva schopnosti svojho šikovného papagája Filipa.

„Keď zazvoní mobil povie: Haló, čau babka, ok, ok, dobre,“ dodáva Jaro.

S Filipom majú o zábavu doma postarané. „Máme ešte kocúra a s tým sa baví po svojom. Ak naňho zaútočí povie: Félix, čo robíš? To sa robí? To sa nerobí! Prestaň! Ty si debil! Ťahaj na taburetku, šup šup..,“ opisuje Jaro.

Filip má aj obľúbenú maškrtu. Najviac mu podľa Jara chutia piškóty. „To je prvé, čo zje, potom ovocie a nakoniec zrnká pre papagáje,“ dodal Jaro.

Ako rozpráva a povzbudzuje papagáj Filip, si pozrite vo VIDEU pod článkom!

