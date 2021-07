5 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský FOTO: Hladina Dunaja STÚPA. Vodohospodári vysvetľujú, či je dôvod na PANIKU Za 24 hodín v priebehu nedele stúpla hladina Dunaja v Bratislave o takmer 2,5 metra. A zvyšuje sa ďalej. Prekročila už prvý stupeň povodňovej aktivity. Dnes o 08:22 Zo Slovenska

Hladina riek Dunaj a Morava na území Bratislavy naďalej stúpa. Dnes (19. 7.) ráno o 6.00 hod. dosiahla výšku 696 centimetrov. Výška vodnej hladiny predstavuje prekročenie prvého stupňa povodňovej aktivity, hydrologická výstraha však vyhlásená nie je. Vyplýva to z údajov na webe Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) monitoruje stúpajúcu hladinu Dunaja. „Situácia na vodnom toku Dunaja je pre toto obdobie bežná, a preto niet dôvodu na paniku,“ uviedli vodohospodári v nedeľu (18. 7.) na sociálnej sieti.

V rámci ochrany hlavného mesta sa SVP riadi monitorovacou stanicou v nemeckom Passau, ktorá umožňuje prípravu aktivít na tri dni vopred. Pre krátkodobejšie aktivity SVP monitoruje dve stanice pri Viedni – Korneuburg a Kienstock.

Hladina sa stabilizuje

„Napriek tomu, že hladina rieky Dunaj sa bude prudko zvyšovať, tento stav nebude trvať dlho a už počas utorka sa hladina bude stabilizovať. Na porovnanie, v roku 2013, kedy bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, hladina Dunaja v Devíne dosiahla 974 a v Bratislave 1032 centimetrov. Vtedy bol prietok veľtoku v Bratislave na úrovni 10 645 metrov kubických za sekundu,“ informujú vodohospodári.

Predbežné opatrenia

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik začala tvoriť rezervu ako predbežné opatrenia a prepúšťa vyššie prietoky do starého koryta Dunaja. V nedeľu večer do starého koryta Dunaja prepustila 900 metrov kubických za sekundu, pričom bežný prietok je 400 až 600 metrov kubických za sekundu. „VV je pripravená navyšovať prietok do starého koryta Dunaja v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N a podľa zvyšovania prietokov Dunaja, pričom sa stále nejedná o povodňové prietoky,“ upokojuje VV.

Vodohospodári pritom pripomínajú, že prvý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, keď môžu vzniknúť škody na majetku, pri druhom stupni sa vytvára nebezpečie pre ľudskú činnosť, spôsobujú sa škody na majetku. Tretí stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu.

Raj pre komáre

Súčasná hladina riek aktuálne zaplavuje inundačné územia najmä v okolí Devínskej Novej Vsi, Devína, Petržalky, Rusoviec a Čunova, ktoré sú zároveň aj významnými liahniskami komárov. Informovala o tom v nedeľu hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Počas nasledujúceho týždňa bude preto mesto podľa slov hovorkyne vykonávať rozsiahle zásahy larvicídom BTI, aby sa minimalizovalo kalamitné liahnutie záplavových komárov.

Zdroj: Dnes24.sk