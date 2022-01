Zdroj: TASR Hlas chce v Košiciach zmenu na poste primátora aj predsedu kraja. Raši kandidatúru vylúčil Strana Hlas-SD predstavila svoj plán do volieb. V Košiciach chcú postaviť kandidáta na primátora aj župana. 29. január 2022 Komunálne voľby

29. január 2022 Komunálne voľby Hlas chce v Košiciach zmenu na poste primátora aj predsedu kraja. Raši kandidatúru vylúčil Strana Hlas-SD predstavila svoj plán do volieb. V Košiciach chcú postaviť kandidáta na primátora aj župana.

Strana Hlas-SD bude mať ambíciu postaviť silných protikandidátov pre tohtoročné voľby predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a primátora Košíc.

Kritika súčasného vedenia

„Urobí všetko pre to, aby došlo k výmene aj na poste primátora, aj na poste predsedu KSK," uviedol v piatok v Košiciach predseda strany Peter Pellegrini.

Pellegrini kritizoval spôsob riadenia zo strany súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku, ktorý v minulých voľbách uspel s podporou OĽANO, SaS, KDH, NOVA a Šanca, ako aj primátora metropoly východu Jaroslava Polačeka, ktorý mal podporu SaS, KDH, SMK, NOVA a OKS.

O kandidátoch mlčí

O konkrétnych kandidátoch zatiaľ mimoparlamentná strana nehovorí. Bývalý primátor Košíc Richard Raši z Hlasu-SD však potvrdil, že kandidovať v krajských ani komunálnych voľbách nebude.

Stranícke krajské štruktúry majú pritom právo vytvárať rôzne koalície. „Nebudeme sa správať jednotne na celom území Slovenska. Jediný zákaz je s Ľudovou stranou Naše Slovensko a od stredajšieho (26. 1.) rokovania nášho predsedníctva aj s OĽANO. Ako sa nakoniec vykreuje koalícia v Košickom kraji, je na našich kolegoch tu v kraji,“ povedal Pellegrini.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico v polovici januára ako základ dobrého výsledku v tohtoročných komunálnych a krajských voľbách označil možnú spoluprácu Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. V Košickom kraji je podoba kandidatúry zo strany Hlasu-SD otvorená. „Môže to byť aj táto koalícia, ale môže to byť aj ambícia Hlasu ísť do volieb sama s vlastným kandidátom alebo v úplne inej koalícii,“ uviedol v tejto súvislosti Pellegrini.

