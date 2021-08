10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Hokejisti si to zase skomplikovali: Našťastie začali boj o olympiádu úspechom! FOTO Slovenskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do olympijskej kvalifikácie. Mali herne navrch už od úvodu, napokon zo zápasu bola solídna dráma. 26. august 2021 Správy

10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vo svojom úvodnom zápase v bratislavskej D-skupine zdolali vo štvrtok Rakúsko tesne 2:1. Najbližšie sa stretnú v piatok s Poliakmi (19.15), ktorí v otváracom dueli turnaja prekvapujúco zvíťazili nad Bielorusmi 1:0.

Slováci mali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu od úvodu herne navrch. Už v 2. minúte sa ujali vedenia zásluhou Libora Hudáčka, v polovici stretnutia zvýšil delovkou Martin Gernát.

Víťazný štart

V tretej tretine zverenci trénera Craiga Ramsayho dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu po úspešnej dorážke Briana Leblera, no tesný náskok v závere ustrážili a zaznamenali tak víťazný štart do finálového turnaja olympijskej kvalifikácie.

Na ZOH 2022 v Pekingu sa kvalifikuje iba víťaz bratislavského podujatia.

V základnej C-skupine olympijského turnaja sa stretne so Švédmi, Fínmi a ďalším úspešným kvalifikantom.

Štatistiky po zápase

Rakúsko – Slovensko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 53. Lebler (Heinrich) – 2. Hudáček (Čerešňák), 29. Gernát (Čerešňák, Studenič). Rozhodovali: Hansen (Nór.), Öhlund (Švéd.) – Hynek (ČR), Kröyer (Dán.)

vylúčení: 7:4 na 2 min

presilovky a oslabenia: 0:0

4 241 divákov

Rakúsko: Kickert – Strong, Unterweger, Heinrich, Schumnig, Pallestrang, Ulmer, Zündel, Wolf – Schneider, Hundertpfund, Ganahl – T. Raffl, Baumgartner, Herburger – Lebler, Rossi, Zwerger – Wukowits, Haudum, Obrist

Slovensko: Konrád – Marinčin, Jaroš, Čerešňák, Gernát, Grman, Kňažko, Ďaloga, Nemec – Cehlárik, Hrivík, Jurčo – Pospíšil, Ružička, Lantoši – Studenič, Hudáček, Daňo – Slafkovský, Gríger, Kelemen

Viac záberov zo zápasu nájdete v priloženej fotogalérii.

