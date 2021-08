Zdroj: TASR/Martin Baumann Vojna o dôchodky! Krajniakove návrhy schytali poriadnu kritiku Minister práce Milan Krajniak predstavil návrh svojej dôchodkovej reformy. Viaceré rezorty aj inštitúcie ho však označili za protiústavný a diskriminačný. 25. august 2021 MI Politika

25. august 2021 MI Politika Vojna o dôchodky! Krajniakove návrhy schytali poriadnu kritiku Minister práce Milan Krajniak predstavil návrh svojej dôchodkovej reformy. Viaceré rezorty aj inštitúcie ho však označili za protiústavný a diskriminačný.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pre Milana Krajniaka je to jedna z najdôležitejších tém v jeho rezorte a teraz tvrdo narazil. Navrhuje vznik rodičovského dôchodku, ale aj postupné znižovanie výšky novopriznávaných penzií. Ministerstvo financií aj Úrad vlády SR, či Národná banka Slovenska to ostro kritizujú.

Desiatky pripomienok

Ku Krajniakovej reforme prišlo viac ako sto zásadných pripomienok. Na vládnom portáli sa kriticky ozývajú zamestnávatelia, vládni analytici aj Hegerov úrad vlády a Matovičov rezort financií. Všetci namietajú najmä Krajniakov nápad, aby pracujúce deti odvádzali časť svojich odvodov priamo svojim rodičom na dôchodku vo forme príspevku.

Ministerstvo financií takýto rodičovský dôchodok rovno odmieta, pretože by to v systéme Sociálnej poisťovne urobilo dieru 600 miliónov eur ročne, ktorá by sa mala vykrývať zo štátneho rozpočtu.

„To znamená, že na príspevok rodičom pracujúcich detí nebudú prispievať len tieto deti, ale vplyv by sa rozložil na všetkých občanov SR v podobe vyššieho dlhu verejnej správy,“ píše ministerstvo financií.

Inými slovami, na zvýšené dôchodky penzistov s dobre zarábajúcimi deťmi by sa skladali všetci cez štátny rozpočet. Okrem toho by takéto opatrenie bolo podľa mnohých aj diskriminačné.

Diskriminácia

„Vznikla by diskriminácia nezanedbateľnej skupiny dôchodcov, ktorí by na rodičovský dôchodok nemali nárok,“ uvádza Národná banka Slovenska.

Napríklad preto, lebo ich potomkovia pracujú v iných členských štátoch EÚ, prípadne zomreli. Diskriminovaní by podľa NBS boli aj tí ľudia, ktorí nemohli mať deti, alebo sa im narodili postihnuté deti.

Nevýhodné by to bolo aj pre tých, ktorí majú dcéry, pretože tie nebudú pracovať počas materskej dovolenky, alebo rodičia detí, ktorí pracujú v slabo platených pozíciách ako pomocné sily, predavačky, ale aj zdravotníci, či učitelia.

Nižšie dôchodky

Milan Krajniak sa bráni, že mu ide len o spravodlivosť. „Ja sa pýtam – ak niekto vychová pracujúce deti, ktoré tiež platia odvody a prispievajú na dôchodky všetkým – aký dôchodok majú mať rodičia takýchto detí?“ Uviedol na Facebooku v reakcii na kritiku jeho návrhu.

Minister práce zdôrazňuje, že rodičia pracujúcich detí budú mať vyššie dôchodky. Nehovorí však toľko o tom, že zároveň navrhuje do budúcnosti nižšie dôchodky pre všetkých. Kým dnes je totiž miera náhrady príjmu pri odchode do dôchodku 51%, po novom by to malo byť len 46%.

„Narúša sa tak princíp medzigeneračnej solidarity, kedy bude dnešná generácia dôchodcov zvýhodnená na úkor budúcich generácii,“ píše ministerstvo financií.

Kritikou nešetrí ani Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministra Krajniaka žiada, aby vysvetlil, prečo navrhuje trvalé znižovanie výšky novopriznaných dôchodkov a to bez akéhokoľvek spodného ohraničenia.

„Predložený návrh zákona je v rozpore s obsahom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (č. 493/2011 Z. z.), nakoľko znižuje udržateľnosť dôchodkového systému a tiež navrhuje aktuálne výdavky financovať úsporami z nižších priznaných dôchodkov v budúcnosti,“ pridáva sa aj Úrad vlády.

Zdroj: Dnes24.sk