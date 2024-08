30. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia HOROROVÝ objav turistov v Alpách: Mužovi niekto takmer ÚPLNE odťal hlavu motorovou pílou! Na hrozivý objav nezabudnú do konca života. Turisti objavili mladíka s takmer úplne odrezanou hlavou. Vedľa tela ležala motorová píla.

Ešte 18. augusta sa skupina turistov v Taliansku postarala o hrozný objav, ktorý ešte stále trápi kriminalistov. Vedľa SUV v horách údolia Puster našli zakrvavené telo 24-ročného Aarona E. Ako informuje Krone.at, hlavu lesného robotníka niekto takmer úplne odrezal motorovou pílou! Práve pílu našli ležať niekoľko metrov od mŕtvoly.

Niečo tu nesedí

Polícia si najprv myslela, že mohlo ísť o smrteľnú pracovnú nehodu. Nebohý muž však mal oblečené rifle a na nohách tenisky, čiže oblečenie, ktoré by si skúsený lesník do práce neobliekol.

Server pripomína, že ak by Aaron išiel rúbať stromy, mal by na sebe špeciálny ochranný odev. Médiám to potvrdil aj policajný hovorca. Navyše, na mieste bola ešte jedna motorová píla – tá mladíkova. Našli ju poriadne uloženú v jeho SUV.

Bol na párty, stopa sa stráca

Okamžite sa rozbehlo rozsiahle vyšetrovanie a polícia vyspovedala viacerých svedkov. Podľa niektorých videli v Aaronovom aute ešte niekoľko ďalšieho.

„Večer pred smrťou bol vraj Aaron E. na rave párty, no taxíkom sa vrátil do svojho rodného mesta. Potom sa jeho stopa stratila,“ dodáva server s tým, že vyšetrovatelia tápu a to, čo sa stalo, stále nie je jasné..

"Aaron bol veselý mladý muž a veľmi aktívny v dedinských kluboch. V meste s 1 800 obyvateľmi každý každého pozná,“ povedal starosta obce Reinhold Weger.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

BOLZANO - È avvolta nel mistero la morte di un giovane il cui corpo è stato ritrovato ieri mattina nelle campagne attorno a Vandoies, nella bassa Val Pusteria, in Alto Adige.



Il cadavere è stato trovato con la testa quasi decapitata nella zona #bolzanhttps://t.co/nb9Wg8Y1sq pic.twitter.com/phwAX7VHIX — Etrurianews (@Etrurianews) August 19, 2024

AARON „Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns... Posted by Musikkapelle Terenten on Monday, August 26, 2024

Zdroj: Dnes24.sk