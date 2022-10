Hovorca prezidentky Martin Strižinec VYHLÁSIL: Dozrel čas hovoriť otvorene, aj ja som gej!

Okamžite po besnení tínedžera Juraja, ktorý svojím nenávistným činom pripravil o život dvoch mladých ľudí, sa členovia komunity LGBTI začali hlásiť o slovo.

Odrazu sa v celej spoločnosti začalo riešiť, že aj na Slovensku máme „takýchto“ ľudí. Kým jedna strana oroduje za svoje lepšie postavenie, druhá je striktne proti.

Ten sa síce netají náklonnosťou k rovnakému pohlaviu, ale teraz to spravil verejne.

Hovorca Zuzany Čaputovej sa rozhovoril v podcaste Denníka N. V úvode hovoril o podniku Tepláreň, kde sa tragédia odohrala: „Nenechajme v tom Romana (majiteľ podniku, pozn. red.) samého. Rozmýšľam o tom celý týždeň a neviem či som viac smutný alebo nahnevaný. Zo súboja týchto pocitov vychádza prázdnota.“

Hovorcovi sa o tejto téme nerozprávalo ľahko, ale napokon aj on vyšiel s pravdou von. Pred pár dňami sa ako prvý rozhodol pre tento neľahký krok aj moderátor TA3 V politike Rastislav Iliev. Predtým tak urobil aj jeho kolega, tiež moderátor V politike. Richard Dírer sa v polovici júna v priamom prenose prihlásil k svojej homosexuálnej orientácii.

„V zásade to nie je žiadne tajomstvo. Som vyoutovaný pred všetkými, aj keď nie takto verejne, takže pre niekoho to bude asi prekvapenie. Môže to niečomu pomôcť v tejto chvíli,“ priznal teraz Strižinec, ktorého verejnosť pozná ako hovorcu slovenskej prezidentky.