Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Hrabko: Hygienici majú viac ROZUMU ako politici! Zatvárajú to, na čo si oni NETRÚFLI Medializované informácie naznačujú, že nový variant koronavírusu COVID-19 omikron sa šíri rýchlejšie ako variant delta, ktorý na našom území aktuálne dominuje. 4. december 2021 han Rôzne

4. december 2021 han Rôzne Hrabko: Hygienici majú viac ROZUMU ako politici! Zatvárajú to, na čo si oni NETRÚFLI Medializované informácie naznačujú, že nový variant koronavírusu COVID-19 omikron sa šíri rýchlejšie ako variant delta, ktorý na našom území aktuálne dominuje.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

To však automaticky neznamená, že bude omikron v porovnaní s deltou plniť nemocnice väčším počtom ťažkých prípadov. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Obul sa do politikov

Doterajšie pravidlá lockdownu však podľa Hrabka potrebujú prehodnotenie bez ohľadu na výsledky skúmania nového variantu vírusu. „Stále platí, že politici sa správajú rozumne až potom, čo vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Obávam sa, že toto ešte nie je ten prípad,“ uviedol. „Ale vidíme, že hygienici majú viac rozumu alebo odvahy ako politici a zatvárajú to, čo sa politici neodvážili zatvoriť. Tým myslím hlavne školy,“ dodal Hrabko.

Dôsledný lockdown v trvaní dvoch alebo troch týždňov, po ktorom by nasledovalo postupné uvoľňovanie opatrení pre očkovaných, prekonaných a testovaných občanov, by podľa neho bol lepším riešením ako dlhotrvajúce čiastočné zníženie mobility.

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie budú môcť využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú už schválila vláda a rokuje o nej parlament.

Katastrofa v koalícii

Strana SaS už avizovala, že ho nepodporí. „Z politického uhla pohľadu je katastrofálne, ak je vládna koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu, pri schvaľovaní takéhoto vládneho návrhu odkázaná na opozíciu,“ reagoval Hrabko.

Nižší záujem o sprostredko­vateľský bonus pri očkovaní bol podľa neho spôsobený skôr zložitosťou jeho aplikačného mechanizmu a nedostatočnou informovanosťou obyvateľstva o tejto možnosti, ako samotnou výškou sumy, ktorá dosahovala až 90 eur. „A presne toto bude problém aj pri poukážkach. Zámer pomôcť dôchodcom jednoducho nevyjde,“ odhaduje Hrabko.

Zároveň upozorňuje, že ak sa nezmenia parametre nastavenia plánovaných poukážok, môžu sa stať predmetom obchodovania podobného tomu z čias kupónovej privatizácie.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR