Prehodnotí sa súčasný lockdown: DOČKAJÚ sa očkovaní a prekonaní miernejších opatrení?

V sobotu (4. 12.) je desiaty deň, keď sa budú prehodnocovať dáta po tom, čo bol na Slovensku zavedený lockdown. Uviedol to počas piatkovej tlačovej konferencie predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

Podľa premiéra je doba náročná. Dáta budú vyhodnocovať odborníci pod vedením ministra zdravotníctva. Na základe toho bude, ako tvrdí Heger, navrhnutý ďalší návrh opatrení.

Ak nejaké uvoľňovanie opatrení prichádza do úvahy, tak je to podľa slov premiéra pre očkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali. „Kedy a ako, tak to nechajme na zajtrajšie zhodnotenie,“ povedal premiér.