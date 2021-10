4 Galéria Zdroj: Polícia SR - BB kraj Hromadná BÚRAČKA! Pri vážnej nehode sa zranil Peter Lipa, spevák skončil v nemocnici! K nehode viacerých áut došlo po tom, čo kamión zrazil lesnú zver. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Dnes o 14:14 Krimi

Dnes o 14:14 Krimi Hromadná BÚRAČKA! Pri vážnej nehode sa zranil Peter Lipa, spevák skončil v nemocnici! K nehode viacerých áut došlo po tom, čo kamión zrazil lesnú zver. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

V nočných hodinách došlo na diaľnici R1, v smere od Žiaru nad Hronom do Zvolena, k dopravnej nehode troch áut. „Vodičovi kamióna náhle vbehla do cesty lesná zver, pričom už nestihol zareagovať. Po zrážke so zverou zastavil jazdnú súpravu na pravej krajnici,“ uviedli banskobystrickí krajskí policajti na svojej facebookovej stránke.

„Krátko na to prechádzalo v ľavom jazdnom pruhu vozidlo Mercedes, ktorého vodič zrazené zviera obišiel a osobné vozidlo Volvo, jazdiace v pravom jazdnom pruhu, ktorého vodič reagovať nestihol. Prudko zabrzdil, dostal šmyk a narazil do zadnej časti Mercedesa. Odtiaľ jeho osobné auto ešte odrazilo do zvodidiel a narazil do kamióna,“ pokračovali muži zákona.

„78-ročný vodič Volva bol so zraneniami prevezený do nemocnice,“ uviedli ďalej policajti. Podľa portál noviny.sk išlo o známeho slovenského speváka Petra Lipu.

„Utrpel zranenia hornej časti tela s ktorými ho záchranári previezli do nemocnice vo Zvolene,“ informovali Noviny.sk.

Ako dodali muži zákona, alkohol u vodičov zistený nebol. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.

