30. september 2022 Správy Hromadné výpovede lekárov otriasli Slovenskom: Aká je situácia v nemocniciach? Výpovede môžu lekári podať ešte aj v piatok, viaceré nemocnice preto ešte nemajú počty zosumarizované a čísla nekonkretizujú.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Lekárski odborári oznámili, že výpovede podáva takmer 2-tisíc lekárov pracujúcich v nemocniciach a ďalšie pribúdajú. Koľko výpovedí v konkrétnych zariadeniach doteraz padlo, nie je zrejmé, nemocnice ich nekonkretizujú.

V niektorých ich zatiaľ nedoručili.

Odborári avizovali, že výpovede budú lekári podávať vo štvrtok aj v piatok 30. 9.

V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura už doručili hromadné výpovede. „Zatiaľ nebudeme komentovať počet výpovedí, naši zamestnanci ich musia verifikovať,“ uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Majú krízový scenár

Ubezpečila, že aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti nič nemení, pretože plynie dvojmesačná výpovedná lehota. Nemocnica má podľa jej slov vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí.

„Tak, aby sme vedeli zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, plynulú prevádzku a aby sa v minimálnej miere skomplikovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom,“ deklarovala.

Aj Univerzitná nemocnica Martin má pripravený krízový scenár. „Ale ťažko sa to rieši vo fiktívnej rovine. Musíme počkať do piatka, ako sa reálne situácia u nás vyvinie,“ skonštatovala jej hovorkyňa Katarína Kapustová.

Napríklad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zatiaľ žiadne výpovede neeviduje. „Predpokladáme, že sa situácia zmení v priebehu zajtrajšieho dňa, informácie budeme aktualizovať,“ doplnila jej hovorkyňa Lenka Záteková.

Trenčianska aj trnavská fakultná nemocnica, naopak, potvrdili, že u nich už výpovede doručili, bližšie informácie k číslam podľa nich poskytne ministerstvo zdravotníctva.

O číslach nehovoria

Hovorca trnavskej nemocnice Matej Martovič nevylúčil, že môže dôjsť aj k ďalším výpovediam.

O číslach nehovorí ani detská banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou.

„Situáciu okolo výpovedí lekárov veľmi citlivo vnímame a komunikujeme s naším zriaďovateľom. Vnímame ju ako vážnu, až kritickú a v tejto chvíli by sme ju nechceli ešte viac hrotiť. Naším prvoradým cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to pokiaľ možno bez prerušenia. Veríme, že to spoločne s našimi zamestnancami dokážeme zvládnuť,“ povedala hovorkyňa Jana Petríková.

Hovorkyňa Banskobystrickej fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje reagovala, že vzhľadom na to, že výpovede môžu podať lekári aj v piatok, informáciu o ich počte nemocnica poskytne po ich doručení a zosumarizovaní.

Lekárske odborové združenie vo štvrtok informovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú.

Hegerova výzva

Podľa jeho šéfa Petra Visolajského lekári inú možnosť nemajú, deklaruje však, že sú pripravení ďalej konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) výzvou na zodpovednosť apeloval na lekárov, aby prehodnotili výpovede.

Zdravý rozum a zodpovednosť by mali mať podľa neho navrch nad očakávaniami, že sa za krátky čas podarí vyriešiť všetky bolesti, ktorými zdravotníctvo desaťročia trpí.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval stretnutia s riaditeľmi nemocníc aj odborármi. Rezort deklaroval, že je otvorený novej požiadavke odborárov o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve.

